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蔡英文喊話月底接種率從10%增至25% 恐難達標

台灣新聞組╱台北7日電
蔡英文總統希望7月底前疫苗覆蓋率達到25%。圖為新莊體育館出現多名長者接種疫苗。(中通社)
蔡英文總統希望7月底前疫苗覆蓋率達到25%。圖為新莊體育館出現多名長者接種疫苗。(中通社)

台灣訂購的AZ疫苗，今天到貨62萬劑；日本政府昨也宣布，第二批提供的AZ疫苗明天到貨113萬劑。加上這兩批疫苗，台灣取得疫苗數量超過700萬劑，蔡英文總統表示，以現階段的施打規畫，希望在7月底之前，讓國人的接種率，達到在防疫上有意義的程度，「也就是說，從現在的10%，增加到20%至25%之間」。

蔡總統昨日於總統府針對防疫工作與疫苗進度發表談話，她強調，隨著疫苗陸續到貨，施打的年齡會持續降低，規模也會越來越大。希望透過大家最熟悉、也最便利的系統以及管道，讓施打更有序、更順利。

指揮中心統計，目前累計接種人次為262萬8789人，覆蓋率10.98%，如欲增加至25%，必須接種575萬人，發言人莊人祥表示，前天撥發第二批美國贈台的莫德納疫苗，加上日本加贈113萬劑，可供200萬人次接種，應可在月底完成20%接種覆蓋率。

如想達成25%覆蓋率，難度相當高，在接種人次上，仍差312萬人，最近單日平均接種10萬5497人次，如依此速度，僅能達到20%接種覆蓋率，需將每日接種人數拉至12萬5000人，才能達到覆蓋率25%的高標。

陳時中表示，今明兩批疫苗預計在一周內完成封緘檢驗，於7月15、16日開打，屆時將參考64至75歲民眾施打情況，決定開放到哪類對象，目前規畫開放至第9與第10類，包括50至64歲族群，人數約530萬人。

蔡總統強調，目前，鴻海（永齡基金會）、台積電希望洽購BNT疫苗捐贈政府的工作，也在積極進行，期待各方都能盡力促成，讓BNT疫苗盡快來到台灣，投入整體接種行列。對國台辦強調採購BNT必須透過上海復星，陳時中表示，「就我了解上海復星是總代理，台灣包含在其代理權內，商業行為我們就尊重」。

蔡總統說，接下來也會緊盯進度，讓已訂購但延遲到貨的疫苗能追上進度，陸續送達，同時，台灣也正和主要的疫苗廠商，進行新一年度及未來的疫苗洽購協商。

「有注射、有保護，每一款都可以。」蔡總統再次拜託大家，施打疫苗的人數愈多，台灣離群體免疫的目標就愈近，大家才能夠回到正常生活。

疫苗 台灣 陳時中

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