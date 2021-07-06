快評／全台83萬人瘋登記 他們表達什麼心情？

唐鳳今早宣布開放金馬澎進行九至十類疫苗施打疫意願登記系統之試辦。（圖／台灣疫情指揮中心提供）

全台陷入搶打疫苗 殘劑的混戰中，蔡政府今天公布由政委唐鳳設計的疫苗預約平台系統，結果，才開放3小時就湧入46萬人湧入登記，半天有83萬人登記，彷彿成了今天的全民運動，網路讚聲不絕，為蔡政府轉移些許採購疫苗不力的壓力；只是，如果後續疫苗採購及接種沒有銜接好，後座力不容小覷。

中央疫情 指揮中心一再預告，今天會宣布新冠疫苗接種對象擴大，即將開放九至十類民眾接種，疫苗預約平台系統即將上路；唐鳳今早宣布預約平台系統開放上路，才宣布開放，3小時就湧入46萬名九至十類的民眾登記，還有民眾擔心「自己序位太後面」，恐會延遲施打；稍早，指揮中心宣布，截至下午兩點全國已有83萬人登記，網路一片叫好 ，不少人稱讚「唐鳳設計的系統好穩喔」。氣氛雀躍，好像疫情已解封似的。

蔡政府長於宣傳，唐鳳設計的系統雖然容易操作，但是北市議員徐巧芯測試發現，她雖然沒被列入第一期開放登記對象，但是卻能「意外」登記成功，讓她覺得納悶；指揮中心指揮官陳時中 在記者會中回應，指第九類有可能發生這樣的可能性，不過電腦相對聰明，不用一筆一筆去對，只要健保符合名單和登記名單核對就能確認，他並提醒徐「明知不是符合資格，就不要增加電腦的負擔了」。

陳時中「提醒」徐巧芯算是一個插曲，但是電腦相對聰明，系統卻不一定相對聰明，如果系統夠聰明，徐巧芯就應該不能登記成功，如果不符合的人都能登記成功，難道系統就沒有應該改進之處？陳時中應該感謝徐巧芯幫忙除錯，不是嗎？

只是，今天行政院大陣仗宣布疫苗預約平台系統上路，結果只開放金門、馬祖、澎湖民眾試辦，也就是說外島2296人登記後會收到通知簡訊，其餘83萬多人一頭熱忙著登記，既不會收到注射通知簡訊，也不因為搶先登記，日後可以提早注射疫苗，這純粹是一場系統壓力測試，充其量是一場疫苗選擇的意願調查，猶如蔡政府普發的一帖安慰劑。

不過，蔡政府的動作這麼大，確已收到不小的宣傳效果，加上明後天我國自購約60萬劑的AZ疫苗及日本捐贈113萬劑的AZ疫苗先後抵台，串接下來，會有不小的宣傳加乘效果。

但宣傳終究是一時，務本才是王道，蔡政府的疫苗政策搞得天怒人怨，民眾不僅缺疫苗打，也沒有選擇疫苗的權利，甚至還得為了搶殘劑而跑百米慘摔；今天行政院開放外島民眾預約打疫苗，本島近百萬民眾陪著登記，可以說是用指尖及鍵盤表達期待早日打疫苗的心情，意願調查也好、每周三收單也罷，民眾可管不了那麼多，終究還是那句話--「給我疫苗，其餘免談！」