快評／全台83萬人瘋登記 他們表達什麼心情？
全台陷入搶打疫苗殘劑的混戰中，蔡政府今天公布由政委唐鳳設計的疫苗預約平台系統，結果，才開放3小時就湧入46萬人湧入登記，半天有83萬人登記，彷彿成了今天的全民運動，網路讚聲不絕，為蔡政府轉移些許採購疫苗不力的壓力；只是，如果後續疫苗採購及接種沒有銜接好，後座力不容小覷。
中央疫情指揮中心一再預告，今天會宣布新冠疫苗接種對象擴大，即將開放九至十類民眾接種，疫苗預約平台系統即將上路；唐鳳今早宣布預約平台系統開放上路，才宣布開放，3小時就湧入46萬名九至十類的民眾登記，還有民眾擔心「自己序位太後面」，恐會延遲施打；稍早，指揮中心宣布，截至下午兩點全國已有83萬人登記，網路一片叫好 ，不少人稱讚「唐鳳設計的系統好穩喔」。氣氛雀躍，好像疫情已解封似的。
蔡政府長於宣傳，唐鳳設計的系統雖然容易操作，但是北市議員徐巧芯測試發現，她雖然沒被列入第一期開放登記對象，但是卻能「意外」登記成功，讓她覺得納悶；指揮中心指揮官陳時中在記者會中回應，指第九類有可能發生這樣的可能性，不過電腦相對聰明，不用一筆一筆去對，只要健保符合名單和登記名單核對就能確認，他並提醒徐「明知不是符合資格，就不要增加電腦的負擔了」。
陳時中「提醒」徐巧芯算是一個插曲，但是電腦相對聰明，系統卻不一定相對聰明，如果系統夠聰明，徐巧芯就應該不能登記成功，如果不符合的人都能登記成功，難道系統就沒有應該改進之處？陳時中應該感謝徐巧芯幫忙除錯，不是嗎？
只是，今天行政院大陣仗宣布疫苗預約平台系統上路，結果只開放金門、馬祖、澎湖民眾試辦，也就是說外島2296人登記後會收到通知簡訊，其餘83萬多人一頭熱忙著登記，既不會收到注射通知簡訊，也不因為搶先登記，日後可以提早注射疫苗，這純粹是一場系統壓力測試，充其量是一場疫苗選擇的意願調查，猶如蔡政府普發的一帖安慰劑。
不過，蔡政府的動作這麼大，確已收到不小的宣傳效果，加上明後天我國自購約60萬劑的AZ疫苗及日本捐贈113萬劑的AZ疫苗先後抵台，串接下來，會有不小的宣傳加乘效果。
但宣傳終究是一時，務本才是王道，蔡政府的疫苗政策搞得天怒人怨，民眾不僅缺疫苗打，也沒有選擇疫苗的權利，甚至還得為了搶殘劑而跑百米慘摔；今天行政院開放外島民眾預約打疫苗，本島近百萬民眾陪著登記，可以說是用指尖及鍵盤表達期待早日打疫苗的心情，意願調查也好、每周三收單也罷，民眾可管不了那麼多，終究還是那句話--「給我疫苗，其餘免談！」
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台25%疫苗覆蓋率達標難 接種預約平台試用 百萬人登記
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