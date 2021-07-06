台25%疫苗覆蓋率達標難 接種預約平台試用 百萬人登記

指揮中心考慮鬆綁餐廳內用管制，指揮官陳時中表示，如果業者無法做到間隔距離、隔板設置、非公用餐具等條件，那只能繼續外送，不能內用。記者林澔一／攝影

台灣 訂購的AZ疫苗 ，7日到貨62萬劑；日本政府6日也宣布，第二批提供的AZ疫苗7日到貨113萬劑。加上這兩批疫苗，台灣取得疫苗數量超過700萬劑，蔡英文總統表示，以現階段的施打規畫，希望在7月底之前，讓國人的接種率，達到在防疫上有意義的程度，「也就是說，從現在的10%，增加到20%至25之間」。

將開放第9、10類接種

台灣指揮中心6日宣布，擴大新冠疫苗接種對象，即將開放第9至10類，由政務委員唐鳳設計的疫苗預約平台系統在6日上路，先在金馬等離島地區試用；不過6日已有上百萬本島民眾試用登記意願。

新增27例 分布雙北、彰屏

台灣6日新增27例本土個案、17例死亡病例，疫情趨緩，僅剩雙北、彰化、屏東等4個縣市出現新增確診個案，但死亡病例數卻突然竄升。指揮官陳時中 表示，6日病例情況算是相當好，27例本土中，15例於居家隔離期間確診陽性，感染源清楚。此外，連續多天沒有新增社區群聚，雙北熱區個案數逐漸減少，某些熱點經過幾次大規模篩檢和隔離也相對安全。

日打10萬人 衝兩成覆蓋率

指揮中心統計，目前累計接種人次為262萬8789人，覆蓋率10.98%，如欲增加至25%，必須接種575萬人，發言人莊人祥表示，5日撥發第二批美國贈台的莫德納疫苗，加上日本加贈113萬劑，可供200萬人次接種，應可在月底完成20%接種覆蓋率。

如想達成25%覆蓋率，難度相當高，在接種人次上，仍差312萬人，最近單日平均接種10萬5497人次，如依此速度，僅能達到20%接種覆蓋率，需將每日接種人數拉至12萬5千人，才能達到覆蓋率25%的高標。

買復星BNT 陳：尊重商業

陳時中表示，7、8日兩批疫苗預計在一周內完成封緘檢驗，於7月15、16日開打，屆時將參考64至75歲民眾施打情況，決定開放到哪類對象，目前規畫開放至第9與第10類，包括50至64歲族群，人數約530萬人。

蔡總統強調，目前，鴻海（永齡基金會）、台積電希望洽購BNT疫苗捐贈政府的工作，也在積極進行，期待各方都能盡力促成，讓BNT疫苗盡快來到台灣，投入整體接種行列。對國台辦強調採購BNT必須透過上海復星，陳時中表示，「就我了解上海復星是總代理，台灣包含在其代理權內，商業行為我們就尊重」。

蔡總統說，接下來也會緊盯進度，讓已訂購但延遲到貨的疫苗能追上進度，陸續送達，同時，台灣也正和主要的疫苗廠商，進行新一年度及未來的疫苗洽購協商。

「有注射、有保護，每一款都可以。」蔡總統再次拜託大家，施打疫苗的人數愈多，台灣離群體免疫的目標就愈近，大家才能夠回到正常生活。