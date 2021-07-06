台灣莫德納施打達一成 陳時中二劑仍選AZ

陳時中被問及何時要打二劑，表示近日這段期間就會施打，並選擇AZ疫苗。圖／指揮中心提供

中央疫情指揮中心今日公布台灣疫苗 接種人口涵蓋率約 10.98%，已達一成，其中第一類至第八類族群仍陸續施打，等待後續開放給第九至十類罕病、重病及50至64歲族群施打。指揮官陳時中被問及何時要施打第二劑疫苗，表示「這段時間就會去打疫苗，放太久也不太好。」，並指稱「前一波AZ疫苗到現在都有點剩，但現在大家流行打莫德納，那我就打以前的也不錯。」

昨日單日疫苗接種達8萬4591人次，全國累計接種262萬8789人次，目前涵蓋率已達10.98%。但對比以色列 接種疫苗人口涵蓋率六成，遇到Delta病毒感染，疫苗保護力卻下降到64%。陳時中指出，雖然以色列有發表輝瑞疫苗對Delta病毒，輕症保護力下降至64%，但對住院保護力還有90%幾，還是有很大效果。

但他強調，以色列人口880萬，以前是8000多個病例，現在打了六成之後是330，其管制措施比以前鬆很多，生活比以前正常，病例數也比以前少很多，但Delta變異株進來，無法回到維持10幾例病例，那些讓人家羨慕的時光。

至於目前施打「AZ疫苗」的接種卡上，有的是寫全名或簡寫，是否會造成識別困擾。發言人莊人祥指出，目前在台灣用沒問題，大家都知道你打什麼，台灣是用AZ縮寫。正在做數位接種證明，未來出國用數位接種證明，手機上可顯示QRcode或可印出紙本。民眾不放心也可到自費國際旅遊醫學門診自費開立類似疫苗接種證明黃卡證明。