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陳時中：7/13後 台灣高強度管制可走向開放

中央社台北6日電
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6日表示，經大規模篩檢、匡列隔離後，初步研判台灣疫情相對安全，在好的預防措施前提下，13日後高強度管制可走向開放。圖為民眾戴口罩上街購物。(中央社)
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6日表示，經大規模篩檢、匡列隔離後，初步研判台灣疫情相對安全，在好的預防措施前提下，13日後高強度管制可走向開放。圖為民眾戴口罩上街購物。(中央社)

台灣新冠肺炎疫情逐漸緩和，指揮中心指揮官陳時中6日表示，規畫高強度管制7月13日後可走向開放，如部分餐飲開放內用等，他強調疫情控制是開放關鍵條件，盼生活回歸正軌。

台灣自5月19日開始的全台疫情三級警戒，已3度延至7月12日。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥6日下午記者會中表示，截至今天台灣已連續3天新確診個案名單的不明感染源少於10人，疫情往好的方向前進。

陳時中分析近期全台疫情趨勢，除雙北地區持續有染疫事件，其他縣市每日新增個案數相當穩定，甚至有許多縣市可達到零確診標準。所幸雙北經過大規模篩檢、匡列隔離，個案數逐漸減少，熱區相對安全。

陳時中認為，依照現階段疫情判斷，只要能建立完善的預防措施，加上應變能力，研判較高強度的管制可於7月13日以後「走向較開放的路」，如放寬餐飲內用。他重申因為疫情不斷變化，最終放寬管制標準，仍須視12日整體疫情狀況，才能做出決定。

媒體問及開放內用條件為何，陳時中表示，開放的關鍵條件是疫情穩定受控，但不會完全解封，仍會規定一些嚴格要求，如必須落實隔板，保持社交距離，不可共用餐具，實聯制、入內量體溫、清潔消毒也不可少，若業者無法遵守規定，會要求店家只能外帶。

疫情 陳時中 台灣

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