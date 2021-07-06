我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國打壓滴滴出行的關鍵 八大Q&A

印度總理莫迪罕見致電 祝賀達賴喇嘛86歲生日

柯喊「萬人PCR搞死人」 侯友宜：新北一天能做1.5萬人

記者李成蔭／新北報導
新北市長侯友宜。(圖／新北市新聞局提供)
新北市長侯友宜。(圖／新北市新聞局提供)

台北市場群聚擴大，有學者提出「攤商定期採檢」，新北市長侯友宜表示，新北若碰到大型群聚事件，可以在一天內做1萬5000人PCR篩檢，迅速把個案找出，這樣就能有效壓制疫情

台北市場群聚連環爆，台大公衛學院教授陳秀熙主張，市場攤商應該定期採檢，台北市長柯文哲則認為這不切實際，「我們經不起每周做一萬人的PCR」。

侯友宜指出，新北的PCR篩檢量每天最少可以做到7000，若有需要可做到1萬5000人，這樣在碰到大型群聚時，就可以立即出動機動篩檢隊，直接到現場做採檢，用PCR檢測快速的在當天把個案找出。另外，新北39社區篩檢站中，有20個篩檢站同樣能用PCR採檢，來有效壓制疫情。

侯友宜提到，像新北果菜市場，之前也曾在一天之內篩檢2627人，結果全部陰性，新北的篩檢量能充足、快速，希望大家齊心齊力面對所有狀況，才能夠有效讓疫情受到控制。

另外，有民眾反應淡水區衛生所接種疫苗名額變少，快減少到原有的三分之一，衛生局長陳潤秋強調，新北不斷升級接種場所，名額減少是為了進行分流，當時就加入186家合約診所，現在更已經達到232家，另外還有醫療院所也能接種，要提供給民眾更好的服務。

篩檢 疫情 侯友宜

上一則

台灣國產高端疫苗 申請在巴拉圭執行3期臨床試驗

下一則

陳時中：7/13後 台灣高強度管制可走向開放

延伸閱讀

逆時中擋Delta…藍綠大咖促入境普篩

逆時中擋Delta…藍綠大咖促入境普篩
親綠民調 最適合的總統人選 侯友宜首度超越賴清德

親綠民調 最適合的總統人選 侯友宜首度超越賴清德
擋Delta 台指揮中心3大措施 侯友宜、鄭文燦喊入境兩篩

擋Delta 台指揮中心3大措施 侯友宜、鄭文燦喊入境兩篩

侯友宜砲打中央：邊境防疫做半套…不能一錯再錯

侯友宜砲打中央：邊境防疫做半套…不能一錯再錯

熱門新聞

彰化喬友大樓火警，火勢集中在二到四樓，但濃煙因煙囪效應竄入七到九樓的防疫旅館，造成4死22傷。(記者黃仲裕／攝影)

「跑被罰不跑會死」防疫旅館失火 他拍下生前最後影片

2021-07-01 20:39
指揮中心積極洽談莫德納疫苗代工，由台灣各家疫苗廠商量產，不過，前疾管局長蘇益仁認為，這是天方夜譚，難以跨過技術及量能等兩大關卡。記者侯永全／攝影

台灣代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚

2021-06-29 16:22
路透2日獨家報導，欲購買新冠疫苗的鴻海創辦人郭台銘與台積電今日均分別與BNT簽署購買500萬劑疫苗的初步協議。距離民間代表政府洽購1000萬劑疫苗更進一步。(路透)

路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

2021-07-02 16:15
鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

與上海復星簽BNT採購？郭台銘：別妨害取得疫苗時程

2021-07-03 22:28
台積電、永齡基金會洽購BNT疫苗獲得重大進展，已與大中華代理商上海復星醫藥簽署初步協議。（路透）

台積、郭董與上海復星簽協議 BNT疫苗可望8、9月抵台

2021-07-02 20:44
陳宗彥指出，目前會沿用去年在第一及第二航廈各建立五個採檢站進行採檢安排，如果遇到同一時段多航班進來，不排除用更大量的採檢速度消化。圖／取自指揮中心記者會直播畫面

2日起入境台灣全面PCR 第一、二航廈各5座篩檢站

2021-07-01 10:35

精彩推薦

超人氣

更多 >
中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導

中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導
血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死

血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死
中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒
謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄

謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄
中航天員首出艙 美媒稱：尷尬了 英媒挨諷：改過自新了

中航天員首出艙 美媒稱：尷尬了 英媒挨諷：改過自新了