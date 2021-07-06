「有注射、有保護」蔡英文：盼7月底接種率達20至25%

蔡英文總統今天說，政委唐鳳所主導規畫的「疫苗意願登記與預約接種系統」已經宣布，並在澎湖、金門、馬祖先行試辦。本報資料照片

蔡英文總統今天表示，在疫苗 供應方面，台灣 訂購的AZ疫苗，明天將到貨62萬劑，另外，日本政府今天也已經宣布，第二批提供的AZ疫苗，後天將到貨113萬劑；加上這兩批疫苗之後，台灣取得的疫苗，將累計超過700萬劑。她希望在7月底之前，讓國人的接種率達到在防疫 上有意義的程度，從現在的10%，增加到20至25%之間。

蔡總統說，過去這段期間，全球疫苗都有供應不穩的情況，台灣訂購的疫苗交貨有所遲延，謝謝日本、美國的大力協助，及時提供疫苗，讓台灣疫苗接種能有規模的進行；在台灣防疫最關鍵的時刻，能夠得到友好的國家伸出援手，台灣人民都深深感謝。

蔡總統說，接下來也會緊盯進度，讓已訂購但延遲到貨的疫苗能追上進度，陸續送達，同時，台灣也正和主要的疫苗廠商，進行新一年度及未來的疫苗洽購協商。她強調，目前，鴻海（永齡基金會）、台積電希望洽購BNT疫苗捐贈政府的工作，也在積極進行中，期待各方都能盡力促成，讓BNT疫苗能盡快來到台灣，投入整體接種行列。

蔡總統也表示，在疫苗供給逐漸穩定後，已開始擴大施打作業，拜託國人踴躍接種，「畢竟裝在瓶子裡的疫苗，不會產生抗體，打進身體裡的疫苗，才能夠保護你和你的家人」，各國的經驗都已經證明，不論是莫德納（Moderna）或AZ，對於避免重症都有相當的保護力，也能夠守護大家的生命，也可以減輕醫療系統的負荷。

蔡總統也提及政務委員唐鳳主導規畫的「疫苗意願登記與預約接種系統」。她表示，隨著疫苗陸續到貨，施打的年齡會持續降低，規模也會越來越大，希望透過大家最熟悉、也最便利的系統以及管道，讓施打更有序、更順利；以現階段的施打規畫，希望在7月底之前，讓國人的接種率，達到在防疫上有意義的程度，也就是說，從現在的10%，增加到20至25%之間。

「有注射、有保護，每一款都可以。」蔡總統最後再次拜託大家，施打疫苗的人數越多，台灣離群體免疫的目標就越近，大家才能夠回到正常生活。