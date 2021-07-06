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柯防疫再拚中央？北市免費PCR篩檢 不限市民

台灣新聞組／台北6日電
台北市長柯文哲拍板，北市7醫院免費進行PCR篩檢，且不限台北市民眾。（圖：台北市府提供）
台北市長柯文哲拍板，北市7醫院免費進行PCR篩檢，且不限台北市民眾。（圖：台北市府提供）

台北市長柯文哲拚中央出招？柯昨宣布，北市要建立普篩的PCR系統，從7日開始，開放台北市7家醫院免費幫民眾進行PCR篩檢，採醫院網路掛號系統預約，不限制是否為台北市民。

繼北農、環南市場群聚，台北市又爆出信義區虎林街、中正區南機場附近某國宅多人染疫，北市府除了從前天起展開「虎林專案」，也將針對中正區這處國宅專案篩檢。

柯文哲說，開放PCR免費篩檢的7家醫院，包括聯合醫院和平院區、中興院區、仁愛院區、陽明院區、忠孝院區、關渡醫院、萬芳醫院。建議篩檢對象為無症狀者、具有接觸史、旅遊史的民眾。

柯文哲說，這7家醫院均勻分布在全市各地，一天可做幾百個，若有里長或公衛判定有需要PCR檢測，也可以帶隊預約；過去北市是以快篩為主，不過從北農事件下來，現在開始，台北市篩檢以PCR為主，快篩僅是三更半夜或只有做一個的時候，才會用測抗原快篩。他說，用上網預約就能控制人流，「不能一下湧進太多人」。

「虎林專案」執行兩天，已篩檢逾5000人，累計兩人陽性。柯文哲說，中正區的國宅下周比照虎林街專案篩檢。不過，市議員鍾小平認為，該國宅約有710戶、2000多人，目前累積16人確診，該地環境複雜，附近市場又向北農與環南市場中盤商批貨，應該盡快處理。副市長黃珊珊隨後表示，里長已在造冊，只要造冊好了，今天就可馬上處理。

北市聯合醫院副總院長許家禎和在地的忠勤里長方荷生昨到國宅場勘，原訂原地設置篩檢站，但住戶及管委會擔心會吸引周遭居民跑來群聚，更憂心社區被貼標籤而反對，目前暫時研議以防疫巴士將住戶載往中興、和平院區進行篩檢。

黃珊珊表示，該國宅5月中就有確診案例，但到了6月3日就停下來，直到6月30日、7月1日才又爆發新的確診案例，由於新增加的3例確診案感染源不明，市府才認為需要處理，納入疫情熱區。

篩檢 柯文哲 檢測

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