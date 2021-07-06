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觀光「慘」業高喊「沒有疫苗，就沒有觀光」

記者劉宛琳／台北6日電
疫情衝擊，觀光業者籲讓相關從業人員優先打疫苗。（本報資料照片）
疫情衝擊，觀光業者籲讓相關從業人員優先打疫苗。（本報資料照片）

國民黨近日接獲觀光業者陳情，指旅行社、旅宿業、運通業、伴手禮業等因疫情影響營運幾近停滯，但政府紓困4.0方案補助比去年還差，讓觀光「產業」變觀光「慘業」。業者批評，台灣不僅是防疫末段班，連紓困也是末段班；觀光業要疫苗，「沒有疫苗，就沒有觀光」。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，去年旅行社每月還有10萬元台幣補貼，補貼3個月，但今年只有一員工3個月補助4萬元，等於1個月1萬3000元。全國旅館商業同業公會名譽理事長張榮南也說，這樣的補貼怎麼夠？且觀光產業需要疫苗，施打疫苗是恢復觀光產業的重要關鍵。

立委洪孟楷說，美國疫苗充足，任何人到美國都可免費施打疫苗，所以留在美國施打疫苗的遊客都是美國的觀光財，「我國政府做了哪些準備？解封後，有其他誘因誘導觀光客來台嗎？」

國民黨提出7點呼籲：政府落實紓困「從優、從寬、從速」；提高員工薪資補貼；放寬限制、全面提供營運補助；政府指定專責官股銀行，承辦營運周轉金的信用貸款；去年紓困貸款期限延長1年、本金暫緩清償1年、利息補貼再執行一年；規畫「疫苗護照」的開放邊境時程；觀光第一線人員列入優先疫苗接種，因應解封後報復性旅遊。

國民黨文傳會主委王育敏說，充足、有效的國際認證疫苗是讓台灣觀光恢復生機的解決之道；政府應盡快採購並進口足夠疫苗，讓台灣施打覆蓋率達到安全標準，對於各觀光產業的紓困作為，應精準符合業者需求。

觀光 疫苗 紓困

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