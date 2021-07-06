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食藥署「施打率169%」 挨批特權

台灣新聞組／台北6日電
食藥署施打疫苗造冊名單暴增兩倍，前立委孫大千酸「吃到飽加外帶」。(取材自孫大千臉書)
食藥署施打疫苗造冊名單暴增兩倍，前立委孫大千酸「吃到飽加外帶」。(取材自孫大千臉書)

台灣疫苗短缺，各地頻傳搶打殘劑事件。國民黨立委林奕華爆料，中央流行疫情指揮中心開放施打的「第二類中央及地方政府防疫人員」中，食藥署造冊人數是署內編制人數的兩倍，施打率更高達169%，要求衛福部交代清楚，是否有特權疫苗，第二類是否浮報虛報？面對質疑，陳時中則直言「無法查核」

林奕華根據衛福部提供的疫苗造冊人數與施打率資料指出，疾管署與食藥署分別造冊了1261人與1356人，施打人數分別是889人與1089人，換算施打率是70%與80%。以施打率來看，她質疑，食藥署風險難道比有業務需要的疾管署還高？

林奕華進一步指出，以現有編制內員額數來看，疾管署與食藥署分別為850人和646人，但相對造冊人數分別浮報411人與710人；若以現有員額數來計算，疾管署、食藥署疫苗施打率竟分別是105%與169%，為何疫苗施打數與現有人員數有這麼大的落差？

國民黨團書記長鄭麗文則批評，台灣疫苗嚴重不足，大家最不能接受的就是優先施打的第二類人員很多中央大官，而食藥署的施打人數遠超過編制人數，應說明到底誰包含在裡面，是否有特權施打疫苗的情事。

疫苗缺乏，各地頻傳民眾搶殘劑事件，一劑難求，然衛福部食藥署「第二類中央及地方政府防疫人員」造冊人數卻是署內人數的兩倍，遭質疑「特權疫苗」。指揮中心指揮官陳時中表示，除了編制內人員，每個機關也有編制外人員，「一樣都是工作夥伴，都列在冊中」。

至於指揮中心如何查核「第二類中央及地方政府防疫人員」是否浮報虛報？陳時中直言「無法查核」，在參考專家意見後訂定類別排序，接下來由主管單位根據類別原則造冊，配發疫苗數量。

食藥署副署長林金富解釋，除了編制人力外，食藥署還有許多編制外人員，如臨時人員、研發替代役、駐點人員等，均協助審核防疫物資。例如，邊境查驗和疫苗封緘查驗，及口罩進口查驗等，都需要人力駐守港口、機場，嚴格把關。

疫苗 防疫 陳時中

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