我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加3大山火受控程度增加 強風威脅未除 仍可能擴大

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

搶打疫苗慘摔 民眾罵：人民是狗嗎？

台灣新聞組／台北6日電
民眾用跑百米的速度預約疫苗殘劑，有婦人不慎跌倒。 （取材自聯合新聞網／民眾提供）
民眾用跑百米的速度預約疫苗殘劑，有婦人不慎跌倒。 （取材自聯合新聞網／民眾提供）

花蓮3日開放莫德納疫苗殘劑預約，但因數量有限且採現場登記，接種站上演跑百米搶登記亂象，甚至有人因此慘摔，令不少民眾氣得大罵「人民是狗嗎」？民眾黨立委蔡壁如在臉書表示，「看到這則新聞，我的眼淚掉下來了」，她也怒批，上位者麻木不仁，「蔡英文總統、蘇貞昌院長、陳時中部長，你們聽到了嗎？你們看到了嗎？怎麼還能無動於衷？」

蔡壁如指出，如果不是疫苗數量不足、如果不是太過懼怕印度變異Delta病毒株的傷害，民眾又怎會如此狼狽、不安？疫情之下，當上位者麻木不仁的時候，是這個國家可悲的開始。疫情之下，當上位者動用國家機器，傾全力攻擊在野黨的時候，是非如何明辨？

蔡壁如也引述「曾參殺人」的故事，指綠營從中央官員、民代、到地方議員、名嘴，透過電視、報紙、網路口徑一致說台北市不疫調、不匡列，「你說，民眾能不相信嗎？」蔡強調，從疫情發生到現在，台北市不但有做疫調，而且還做精準疫調，每一個個案都做了紀錄而且完整上傳到中央。「陳時中部長，你為何可以睜眼說瞎話？」

民眾掛「我要活命 給我疫苗」布條

台灣疫情持續蔓延，卻面臨疫苗不足，而國內遲遲無法解封也讓越來越多民眾受到影響，哀鴻遍野。

台北市議員羅智強5日在臉書PO出一張照片，一處高樓垂掛一塊白布條，寫下8字「我要活命 給我疫苗」。羅智強並寫下，「人民最卑微的請求，蔡英文聽到了嗎？」

對此，網友在文章底下留言表示，「卑微的聲音啊」「這是我們老百姓的心聲，給我們疫苗」「這張布條厲害，台灣人民好悲哀！」有人則指出，看到有民眾為了搶殘劑跑到跌倒，看了真心酸，「太多的不合理，人民卻只能含淚面對」。

民眾在一處高樓垂掛白布條，寫下「我要活命 給我疫苗」。(取材自臉書)
民眾在一處高樓垂掛白布條，寫下「我要活命 給我疫苗」。(取材自臉書)

疫苗 疫情 台灣

上一則

放棄急救致死亡率高?江啟臣：執政者無情

下一則

712微解封? 蘇貞昌：各行業管制可調整 研議全台統一

延伸閱讀

台民眾跑百米搶打疫苗摔倒 立委罵：上位者麻木不仁

台民眾跑百米搶打疫苗摔倒 立委罵：上位者麻木不仁
台買BNT 國台辦：唯一洽購上海復星、民間也可買

台買BNT 國台辦：唯一洽購上海復星、民間也可買
黑白集╱疫苗採購 會比軍購敏感?

黑白集╱疫苗採購 會比軍購敏感?
關不住了 台人自主解封 景點夜市人潮湧現

關不住了 台人自主解封 景點夜市人潮湧現

熱門新聞

指揮中心積極洽談莫德納疫苗代工，由台灣各家疫苗廠商量產，不過，前疾管局長蘇益仁認為，這是天方夜譚，難以跨過技術及量能等兩大關卡。記者侯永全／攝影

台灣代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚

2021-06-29 16:22
彰化喬友大樓火警，火勢集中在二到四樓，但濃煙因煙囪效應竄入七到九樓的防疫旅館，造成4死22傷。(記者黃仲裕／攝影)

「跑被罰不跑會死」防疫旅館失火 他拍下生前最後影片

2021-07-01 20:39
路透2日獨家報導，欲購買新冠疫苗的鴻海創辦人郭台銘與台積電今日均分別與BNT簽署購買500萬劑疫苗的初步協議。距離民間代表政府洽購1000萬劑疫苗更進一步。(路透)

路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

2021-07-02 16:15
鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

與上海復星簽BNT採購？郭台銘：別妨害取得疫苗時程

2021-07-03 22:28
為防止新冠肺炎致「快樂缺氧」猝死，血氧機成為偵測利器。（美聯社）

台開放海外攜回或寄送醫用血氧機 每人1台為限

2021-06-28 17:00
台積電、永齡基金會洽購BNT疫苗獲得重大進展，已與大中華代理商上海復星醫藥簽署初步協議。（路透）

台積、郭董與上海復星簽協議 BNT疫苗可望8、9月抵台

2021-07-02 20:44

精彩推薦

超人氣

更多 >
睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲
脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考
中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導

中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導