搶打疫苗慘摔 民眾罵：人民是狗嗎？

民眾用跑百米的速度預約疫苗殘劑，有婦人不慎跌倒。 （取材自聯合新聞網／民眾提供）

花蓮3日開放莫德納疫苗 殘劑預約，但因數量有限且採現場登記，接種站上演跑百米搶登記亂象，甚至有人因此慘摔，令不少民眾氣得大罵「人民是狗嗎」？民眾黨立委蔡壁如在臉書表示，「看到這則新聞，我的眼淚掉下來了」，她也怒批，上位者麻木不仁，「蔡英文總統、蘇貞昌院長、陳時中部長，你們聽到了嗎？你們看到了嗎？怎麼還能無動於衷？」

蔡壁如指出，如果不是疫苗數量不足、如果不是太過懼怕印度變異Delta病毒株的傷害，民眾又怎會如此狼狽、不安？疫情 之下，當上位者麻木不仁的時候，是這個國家可悲的開始。疫情之下，當上位者動用國家機器，傾全力攻擊在野黨的時候，是非如何明辨？

蔡壁如也引述「曾參殺人」的故事，指綠營從中央官員、民代、到地方議員、名嘴，透過電視、報紙、網路口徑一致說台北市不疫調、不匡列，「你說，民眾能不相信嗎？」蔡強調，從疫情發生到現在，台北市不但有做疫調，而且還做精準疫調，每一個個案都做了紀錄而且完整上傳到中央。「陳時中部長，你為何可以睜眼說瞎話？」

民眾掛「我要活命 給我疫苗」布條

台灣 疫情持續蔓延，卻面臨疫苗不足，而國內遲遲無法解封也讓越來越多民眾受到影響，哀鴻遍野。

台北市議員羅智強5日在臉書PO出一張照片，一處高樓垂掛一塊白布條，寫下8字「我要活命 給我疫苗」。羅智強並寫下，「人民最卑微的請求，蔡英文聽到了嗎？」

對此，網友在文章底下留言表示，「卑微的聲音啊」「這是我們老百姓的心聲，給我們疫苗」「這張布條厲害，台灣人民好悲哀！」有人則指出，看到有民眾為了搶殘劑跑到跌倒，看了真心酸，「太多的不合理，人民卻只能含淚面對」。