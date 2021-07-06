新聞眼／政府搶打疫苗 施政之惡

3月22日第一批AZ疫苗 開打，迄今已逾100天，疫苗到貨遠不如預期，即使美日伸出援手，台灣 仍鬧疫苗荒，為了搶打殘劑，各縣市湧現排隊奇觀，甚至出現廟宇搶頭香般狂奔的奇特景象，婦人當場摔倒，正因疫苗一劑難求，特權疫苗事件層出不窮，真的是「既患寡也患不均」。

醫療機構將親朋好友、有力人士列冊為志工、行政人員，提前開打疫苗。許多單位機構第一線防疫 人員沒能施打疫苗，但內部長官卻搶先接種。就連主管疫苗業務的衛福部食藥署也傳出「特權疫苗」，造冊人數是署內編制員額的兩倍之多。

儘管食藥署澄清，名冊人員均為防疫人員，除了編制內，其餘均為編制外人力，但指揮中心獨步全球接種優先順位，飽受外界批評，中央及地方防疫人員被列在第二順位，僅次於醫事人員，位次遠高於75歲以上高風險族群，且目標人數達15萬6千多人，而接種率高達122%，接種人數高出編制人數，就連指揮官陳時中都說「無法查核」，既然難以公諸於世，當然難堵外界「特權疫苗」攸攸之口。

特權接種事件頻傳，這與疫苗不足、施打排序怪異有關，當國外鼓勵施打疫苗，台灣卻為了求生，而在烈日下排隊等候接種，或是搶頭香似地在衛生所廣場前奔跑，對於這類慘況，網軍及名嘴卻只會酸言酸語地反譏「之前叫你打，你又不打。」

指揮中心強調疫苗有限，希望民眾耐心等，對奇特的接種順序，也未提出符合邏輯的解釋或安排，全推給「所謂的專家」。為免於染疫致命恐懼，絕大部分民眾只能自求多福，至於政商關係良好的有力人士早已打好打滿，怎能不讓群眾生氣？

疫苗有限，若無美日捐贈，慘況勢必加倍，而在疫苗爭奪戰中，更看出赤裸裸的人性考驗。政府應亡羊補牢，積極協助取得疫苗，並檢討施打順位的公平性與合理性，畢竟疫苗是救命資源，拚了命也會有人搶，只是政府不應也不該率先搶打，還放任庶民衝突爭執，成為施政之惡。