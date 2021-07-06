我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加3大山火受控程度增加 強風威脅未除 仍可能擴大

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

新聞眼／政府搶打疫苗 施政之惡

記者 邱宜君

3月22日第一批AZ疫苗開打，迄今已逾100天，疫苗到貨遠不如預期，即使美日伸出援手，台灣仍鬧疫苗荒，為了搶打殘劑，各縣市湧現排隊奇觀，甚至出現廟宇搶頭香般狂奔的奇特景象，婦人當場摔倒，正因疫苗一劑難求，特權疫苗事件層出不窮，真的是「既患寡也患不均」。

醫療機構將親朋好友、有力人士列冊為志工、行政人員，提前開打疫苗。許多單位機構第一線防疫人員沒能施打疫苗，但內部長官卻搶先接種。就連主管疫苗業務的衛福部食藥署也傳出「特權疫苗」，造冊人數是署內編制員額的兩倍之多。

儘管食藥署澄清，名冊人員均為防疫人員，除了編制內，其餘均為編制外人力，但指揮中心獨步全球接種優先順位，飽受外界批評，中央及地方防疫人員被列在第二順位，僅次於醫事人員，位次遠高於75歲以上高風險族群，且目標人數達15萬6千多人，而接種率高達122%，接種人數高出編制人數，就連指揮官陳時中都說「無法查核」，既然難以公諸於世，當然難堵外界「特權疫苗」攸攸之口。

特權接種事件頻傳，這與疫苗不足、施打排序怪異有關，當國外鼓勵施打疫苗，台灣卻為了求生，而在烈日下排隊等候接種，或是搶頭香似地在衛生所廣場前奔跑，對於這類慘況，網軍及名嘴卻只會酸言酸語地反譏「之前叫你打，你又不打。」

指揮中心強調疫苗有限，希望民眾耐心等，對奇特的接種順序，也未提出符合邏輯的解釋或安排，全推給「所謂的專家」。為免於染疫致命恐懼，絕大部分民眾只能自求多福，至於政商關係良好的有力人士早已打好打滿，怎能不讓群眾生氣？

疫苗有限，若無美日捐贈，慘況勢必加倍，而在疫苗爭奪戰中，更看出赤裸裸的人性考驗。政府應亡羊補牢，積極協助取得疫苗，並檢討施打順位的公平性與合理性，畢竟疫苗是救命資源，拚了命也會有人搶，只是政府不應也不該率先搶打，還放任庶民衝突爭執，成為施政之惡。

疫苗 防疫 台灣

上一則

觀光「慘」業高喊「沒有疫苗，就沒有觀光」

下一則

食藥署「施打率169%」 挨批特權

延伸閱讀

日本宣布追加贈台113萬劑AZ疫苗 後天運送

日本宣布追加贈台113萬劑AZ疫苗 後天運送
台買BNT 國台辦：唯一洽購上海復星、民間也可買

台買BNT 國台辦：唯一洽購上海復星、民間也可買
輝瑞疫苗在以色列的有效率下降 但預防重症保護力仍高

輝瑞疫苗在以色列的有效率下降 但預防重症保護力仍高

台灣民眾搶疫苗殘劑百米衝刺慘摔 中國網友嘆：悲哀

台灣民眾搶疫苗殘劑百米衝刺慘摔 中國網友嘆：悲哀

熱門新聞

指揮中心積極洽談莫德納疫苗代工，由台灣各家疫苗廠商量產，不過，前疾管局長蘇益仁認為，這是天方夜譚，難以跨過技術及量能等兩大關卡。記者侯永全／攝影

台灣代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚

2021-06-29 16:22
彰化喬友大樓火警，火勢集中在二到四樓，但濃煙因煙囪效應竄入七到九樓的防疫旅館，造成4死22傷。(記者黃仲裕／攝影)

「跑被罰不跑會死」防疫旅館失火 他拍下生前最後影片

2021-07-01 20:39
路透2日獨家報導，欲購買新冠疫苗的鴻海創辦人郭台銘與台積電今日均分別與BNT簽署購買500萬劑疫苗的初步協議。距離民間代表政府洽購1000萬劑疫苗更進一步。(路透)

路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

2021-07-02 16:15
鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

與上海復星簽BNT採購？郭台銘：別妨害取得疫苗時程

2021-07-03 22:28
為防止新冠肺炎致「快樂缺氧」猝死，血氧機成為偵測利器。（美聯社）

台開放海外攜回或寄送醫用血氧機 每人1台為限

2021-06-28 17:00
台積電、永齡基金會洽購BNT疫苗獲得重大進展，已與大中華代理商上海復星醫藥簽署初步協議。（路透）

台積、郭董與上海復星簽協議 BNT疫苗可望8、9月抵台

2021-07-02 20:44

精彩推薦

超人氣

更多 >
睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲
脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考
中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導

中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導