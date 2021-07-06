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新聞評論／疫苗打出「階級破口」貧富愈發撕裂

聯合報社論
在台灣沒錢人在家等本土疫苗，有錢人出國打國際疫苗。 (本報資料照片)
在台灣沒錢人在家等本土疫苗，有錢人出國打國際疫苗。 (本報資料照片)

中國大陸有段順口溜：「沒錢人養豬，有錢人養狗；沒錢人在家吃野菜，有錢人酒店吃野菜；沒錢人在街上騎腳踏車，有錢人在家裡騎腳踏車；沒錢人裝有錢，有錢人裝沒錢。」這些對仗，在台灣還得加兩句：沒錢人在家等本土疫苗，有錢人出國打國際疫苗。

這場新冠疫情，惡化了台灣的階級矛盾，富人和窮人的選擇迥然不同。對照最近發表的綜所稅高低差距，最高的5%族群平均所得507萬元，最低5％平均所得僅3.9萬，真是天堂與地獄之別。

台灣的全民健保制度廣受全球讚譽，主要是健保制度對基本醫療需求具有「階級中立性」，對關係到基本健康及診療需求，幾乎全都涵蓋。任何投保的國民不分貧富，只要繳交少許掛號費，即不必擔心疾病拖垮全家。誰知，這張全民防護網，卻在新冠疫情侵襲下破功。

新冠肺炎危及國民健康，因此接種疫苗是重要的保護手段。政府雖宣布注射疫苗免費，但因疫苗數量嚴重不足，迄今到貨的疫苗僅600多萬劑，遠不足以供政府公布的前九類人施打。再加上邊境管制疏漏、篩檢過度草率、藥物儀器不足，讓爭打疫苗成為全民的集體焦慮，從而衍生出「出國施打」的怪象。

台灣65歲以下的人口近2千萬人，其中正當經濟主力的青壯族群將近千萬；他們如果規規矩矩地按順序排隊，大概要等到地老天荒，才有疫苗可打。就算等到了，也可能只剩未做三期試驗而不被國際承認的國產疫苗可打。也因此，出國打疫苗的「疫苗旅遊」，成為富人的當紅選項。對富有階級而言，2、30萬元的旅費並不貴，只要有錢，就能早一步到美國、關島或大陸等地施打疫苗。如此，打疫苗就出現了「階級破口」：沒錢在家等國產，有錢人出國打合格的國際疫苗。

各國都觀察到，新冠疫情對中下階層的衝擊，遠較對上層富裕階級為大，台灣當然也不例外。三級警戒下，受衝擊最大的就是餐飲、攤商等面對面的服務業。這類從業人員，大多不屬富有的上層階級；他們居住的環境可能比較擁擠、多半搭乘大眾交通工具、常與不特定群眾接觸，染疫風險當然比政府官員、企業經理人或電子新貴為高。現在，他們只能眼巴巴看著有錢人出國做「疫苗旅遊」。尤其，疫情期間百業受創，唯獨股市繼續飆漲，有錢有閒、有內線的權貴持續獲利大發。如此點點滴滴積累的階級相對剝奪感，非常強烈。

如果疫苗是新冠肺炎的救贖，我們的全民健保制度原可彌補這種階級不公。但偏偏蔡總統、前副總統陳建仁把「扶植本土疫苗」當成使命，當成比人民生命還重要的信仰，硬要將1千萬劑美國不苟同的免疫橋接疫苗打在人民身上。就是這樣的「偉大」政策，讓台灣健保的「階級中立性」土崩瓦解。

民眾喜歡施打外國疫苗，而不願打國產疫苗，並不是崇洋媚外，而是因為相信科學。但蔡政府的疫苗審查部門放棄專業，胡亂自創先進國家不認同的「免疫橋接」。抗體只能減少或阻斷病毒感染，但總會有病毒突破防線侵入細胞；這些被侵犯的細胞能否被清除，才是疫苗效度的關鍵。國產的棘蛋白疫苗能否做好上述清除工作，光靠抗體的數據並無法呈現。這些道理並不難理解，但衛福部卻無法釋疑，這才是國產疫苗不被信賴的主因。

辜負了弱勢群體的不是我們的健保制度，而是蔡英文、陳建仁與陳時中自私而愚昧的防疫政策。「苛政猛於病毒」，正是弱勢階級的深沉怨歎。

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