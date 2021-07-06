放棄急救致死亡率高?江啟臣：執政者無情

中央流行疫情指揮中心昨天公布近兩周死亡分析報告，專家諮詢小組召集人張上淳提到，「拒絕急救」個案多也是死亡率較高的原因之一。(圖：中央流行疫情指揮中心提供)

這波本土疫情 累計確診者達1萬3千7百多人，中央流行疫情指揮中心昨公布近兩周死亡分析報告，死者平均年齡73歲，且有九成都有潛在疾病。在各年齡層染疫者中，80歲以上者死亡率最高，平均每三人就有一人死亡。

專家諮詢小組召集人張上淳提到，「拒絕急救」是造成死亡個案較多的原因之一，國民黨主席江啟臣批評，難道不能理解家屬放棄急救是因為不忍親人再受折磨，不放棄急救就真能降低致死率嗎？這個原因也能成為致死的主要理由，只是凸顯執政者對國人生命消逝的冷漠與無情。

張上淳表示，這波疫情1萬3000多名確診者中，男女各半，年齡層主要集中在50至60歲，其次為30至40歲，平均年齡為49歲，其中2712人病情惡化為重症。分析發病到死亡，天數從零至20天，平均七天。男性占64%，年齡主要以60歲以上最多，死者平均年齡73歲。

張上淳分析前100例死亡個案，高達九成五罹患至少一項潛在慢性疾病，以高血壓 、糖尿病 最為常見，超過七成罹患兩種以上的潛在疾病，而高血壓慢性疾病為重要死亡危險因子。

此外，外界質疑醫院通報死亡個案和指揮中心記者會報告死亡時間出現落差。指揮中心發言人莊人祥表示，較早的死亡個案是從衛福部統計處勾稽出來，第二天整理資料，對外公布，時間差約二至三天。