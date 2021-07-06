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近60萬劑AZ將到？ 陳時中：大概很近了

台灣新聞組／台北6日電
台灣採購的AZ疫苗1000萬劑，目前僅到貨11.7萬劑。（本報資料照片）
台灣採購的AZ疫苗1000萬劑，目前僅到貨11.7萬劑。（本報資料照片）

台灣採購的AZ疫苗1000萬劑，目前僅到貨11.7萬劑。據傳7日將從泰國曼谷載運一批台灣自行採購的AZ疫苗回台，數量約為58萬劑，但又有一說為62萬劑。指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗進來就會跟大家報告，「大概也很近了」。

台灣駐日代表謝長廷也傳出訊息，和日方捐贈疫苗法律文件已完成，日方宣布後，近日九州工廠將出貨，盼台灣疫苗總數能達到700萬劑。

台灣採購的疫苗，包括AZ疫苗1000萬劑、莫德納505萬劑、國產疫苗（聯亞、高端）預採購各500萬劑，另外向COVAX平台採購476萬劑。但自購AZ疫苗僅在3月來台11.7萬劑，自COVAX到貨60萬劑，另外日本捐贈124萬劑；而自購的莫德納疫苗已來台三批，共計80萬劑，美國助台250萬劑。

外界也關心長輩較不親睞的AZ疫苗是否還有剩餘？可否開放給青壯年接種。指揮中心發言人莊人祥表示，目前還有六萬劑的AZ提供接種第二劑者施打，地方還有11萬劑後續會逐漸擴充，都是未來施打的一部分。

陳時中則表示，下一波將做意願調查，若真的沒人要打，會拿出來往下開放，「沒道理放在那裡等」。

疫苗 台灣 陳時中

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