712微解封? 蘇貞昌：各行業管制可調整 研議全台統一

台北市饒河街夜市攤商沒營業，攤位成為外送業者臨時停機車地方；許多夜市攤商都希望盡速解封。（記者胡經周／攝影）

台灣 昨新增28例本土病例、1例死亡個案，再創5月11日本土疫情 爆發以來的新低紀錄，指揮中心指揮官陳時中表示，整體看來疫情趨勢逐步往下。行政院長蘇貞昌在擴大防疫會議中表示，部分縣市仍有零星群聚感染，目前雖尚未有解除三級管制的條件，但因應多數縣市的疫情已趨緩，各行各業管制措施有合理調整空間，希望指揮中心訂出管制原則，預計本周內向民眾報告。

陳時中表示，尚未決定要在本月12日進行解封，但中央會調整行業別管制措施，準備相關規畫。他重申，整體研議方向以全國一致為主，不會以縣市為單位解封。

行政院發言人羅秉成表示，擴大防疫會議針對疫情發展、是否適度放鬆對各行業管制進行討論。蘇貞昌在會中說，台灣是1日生活圈，管制調整應以全國一致為原則，但若有特殊狀況、群聚熱點，須採取社區圍堵時，才有個別加強管制的必要。

蘇貞昌希望指揮中心訂出管制的原則，各部會再依照此原則規畫指引，他並請行政院秘書長李孟諺召開會議確認各項細節，李孟諺將於今天朝會與各部會討論具合理調整空間的產業管制鬆綁措施，相關對應配套做好後，再提報疾管署確認和對外發布。

各縣市也都開始準備，像高雄市長陳其邁認為，鬆綁原則可優先考量戶外沒有群聚的地方，所有措施仍要在戴口罩、保持社交距離原則下擬定開放策略。至於台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦則說，微解封或局部調整，都應全國一致。

疫情方面，屏東Delta變異株群聚感染昨再增1病例（案15163），為當地白牌車司機（案14298）乘客，先前已在接觸者名單中，隔離時間時確診，研判對社區影響小。截至昨天為止，該起群聚案已有16人確診。

國內新冠肺炎確診數日漸下降，基層渴望解封的聲音不斷。黨政人士不諱言，解封與否，政府承受很大壓力，因為基層民眾對三級警戒已現疲態，許多百貨及風景區的人潮洶湧，若真解封，恐有更大批的人員流動，造成疫情更嚴重；但另一方面，許多店家及攤商持續沒有生意，對政府紓困方案有許多怨言，再不解封，只怕百業蕭條，政府陷入兩難。

民進黨人士坦言，許多基層已經活不下去，尤其是攤商等「收現金」的業者，只要停業3至5天，立刻出現金流問題，更不用說已經停業超過1個多月。

在近2個月管制下，許多餐飲業早已經苦不堪言。經濟部統計處昨天公布餐飲業營收 統計，5月營收降為502億元，年減近2成，遑論整個6月都在三級警戒中，業者殷切期盼能早日降級或「微解封」。

飲料店方面，因外出人潮變少，加上全面禁止內用對咖啡店造成衝擊，營收年減21.4%。外燴及團膳承包業則受到邊境管制影響空廚營收，以及學校停課衝擊營養午餐等雙重打擊，年減24.1%。

不過，黨政人士也強調，「微解封」的前提是這幾天的疫情平穩，若再有大型群聚感染，「微解封」也不可行。