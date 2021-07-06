黑白集／從疫苗到防疫 阿中的「黑箱成癮症」

為何以超高價採購國產疫苗？陳時中都推給「保密條款」。記者楊雅棠／攝影

國產疫苗 要以「免疫橋接」取代「三期臨床」，作為緊急授權依據。但要做為對照組的AZ疫苗之中和抗體效價，指揮官陳時中 卻表示「決定不公布」。從疫苗到防疫 ，陳時中已得了「黑箱成癮症」，凡事以不透明為原則性。

宣布「不公布數據」前，陳時中暗埋伏筆；說公布與否，要和法務部研議「權利義務關係」。這是他慣用的操作手法，諸如採購BNT疫苗為何破局，為何以超高價採購國產疫苗，陳時中都推給「保密條款」，說公開會有法律問題。如今，又故技重施。

陳時中的黑箱法寶很多，「保密條款」只是其一。立委要求國產疫苗審查要比照美國全程公開，陳時中以「會有負面影響」堅拒。至於造成防疫破口的「三加十一」措施，民眾接種的順序如何決定，他直接以「沒有會議紀錄」就混過去了，連理由都懶得編。

陳時中如此肆無忌憚，主要是自恃有府院力挺，加上民進黨全力護航。在野黨要求公開決策會議紀錄、公開國產疫苗採購合約、和緊急授權審查等提案，在立法院全遭綠委封殺。當年極力「反黑箱」的覺青、民間團體，不是噤聲不語，就是變成側翼。就連監委，都誇陳時中「很辛苦」。

若非見不得光，何需黑箱作業？陳時中的黑箱癮，也正是蔡政府的黑箱癖：只要權力，不要負責。