我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加3大山火受控程度增加 強風威脅未除 仍可能擴大

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

黑白集／從疫苗到防疫 阿中的「黑箱成癮症」

黑白集
為何以超高價採購國產疫苗？陳時中都推給「保密條款」。記者楊雅棠／攝影
為何以超高價採購國產疫苗？陳時中都推給「保密條款」。記者楊雅棠／攝影

國產疫苗要以「免疫橋接」取代「三期臨床」，作為緊急授權依據。但要做為對照組的AZ疫苗之中和抗體效價，指揮官陳時中卻表示「決定不公布」。從疫苗到防疫，陳時中已得了「黑箱成癮症」，凡事以不透明為原則性。

宣布「不公布數據」前，陳時中暗埋伏筆；說公布與否，要和法務部研議「權利義務關係」。這是他慣用的操作手法，諸如採購BNT疫苗為何破局，為何以超高價採購國產疫苗，陳時中都推給「保密條款」，說公開會有法律問題。如今，又故技重施。

陳時中的黑箱法寶很多，「保密條款」只是其一。立委要求國產疫苗審查要比照美國全程公開，陳時中以「會有負面影響」堅拒。至於造成防疫破口的「三加十一」措施，民眾接種的順序如何決定，他直接以「沒有會議紀錄」就混過去了，連理由都懶得編。

陳時中如此肆無忌憚，主要是自恃有府院力挺，加上民進黨全力護航。在野黨要求公開決策會議紀錄、公開國產疫苗採購合約、和緊急授權審查等提案，在立法院全遭綠委封殺。當年極力「反黑箱」的覺青、民間團體，不是噤聲不語，就是變成側翼。就連監委，都誇陳時中「很辛苦」。

若非見不得光，何需黑箱作業？陳時中的黑箱癮，也正是蔡政府的黑箱癖：只要權力，不要負責。

陳時中 疫苗 防疫

上一則

新聞評論／疫苗打出「階級破口」貧富愈發撕裂

下一則

小英不願處理台獨問題？郭正亮：她主張維持現狀

延伸閱讀

台民眾跑百米搶打疫苗摔倒 立委罵：上位者麻木不仁

台民眾跑百米搶打疫苗摔倒 立委罵：上位者麻木不仁
台買BNT 國台辦：唯一洽購上海復星、民間也可買

台買BNT 國台辦：唯一洽購上海復星、民間也可買
黑白集╱疫苗採購 會比軍購敏感?

黑白集╱疫苗採購 會比軍購敏感?
關不住了 台人自主解封 景點夜市人潮湧現

關不住了 台人自主解封 景點夜市人潮湧現

熱門新聞

指揮中心積極洽談莫德納疫苗代工，由台灣各家疫苗廠商量產，不過，前疾管局長蘇益仁認為，這是天方夜譚，難以跨過技術及量能等兩大關卡。記者侯永全／攝影

台灣代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚

2021-06-29 16:22
彰化喬友大樓火警，火勢集中在二到四樓，但濃煙因煙囪效應竄入七到九樓的防疫旅館，造成4死22傷。(記者黃仲裕／攝影)

「跑被罰不跑會死」防疫旅館失火 他拍下生前最後影片

2021-07-01 20:39
路透2日獨家報導，欲購買新冠疫苗的鴻海創辦人郭台銘與台積電今日均分別與BNT簽署購買500萬劑疫苗的初步協議。距離民間代表政府洽購1000萬劑疫苗更進一步。(路透)

路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

2021-07-02 16:15
鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

與上海復星簽BNT採購？郭台銘：別妨害取得疫苗時程

2021-07-03 22:28
為防止新冠肺炎致「快樂缺氧」猝死，血氧機成為偵測利器。（美聯社）

台開放海外攜回或寄送醫用血氧機 每人1台為限

2021-06-28 17:00
台積電、永齡基金會洽購BNT疫苗獲得重大進展，已與大中華代理商上海復星醫藥簽署初步協議。（路透）

台積、郭董與上海復星簽協議 BNT疫苗可望8、9月抵台

2021-07-02 20:44

精彩推薦

超人氣

更多 >
睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲
脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考
中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導

中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導