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台本土確診增28例 台北15例最多、屏東群聚增1例

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台本土確診增28例 台北15例最多、屏東群聚增1例

台灣新聞組／台北5日電
台灣中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（直播影片截圖）
台灣中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（直播影片截圖）

台灣中央流行疫情指揮中心5日公布國內新增31例COVID-19確定病例，分別為28例本土及3例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增之28例本土病例(其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為9例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月19日至7月4日。個案分布以台北市15例最多，其次為新北市5例、桃園市3例、苗栗縣2例，屏東縣、基隆市及新竹縣各1例；其中16例為已知感染源、1例關聯不明、11例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案12752)，為70多歲女性，具慢性病史及其他確診者接觸史；個案於6月11日出現發燒、呼吸困難症狀，同日就醫採檢並住院治療，6月12日確診，7月3日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月3日累計公布13,792位確診個案中，已有11,008人解除隔離，解隔離人數達確診人數79.8%。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入中，案15152為本國籍未滿5歲女童，6月21日自美國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於自宅進行居家檢疫，7月4日進行期滿前採檢，於今日確診(Ct值33)，個案在台期間並無症狀，相關接觸者匡列中。案15155為本國籍20多歲男性，7月1日自英國返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，當日採檢結果為陰性，7月2日出現鼻塞、喉嚨癢、輕微發燒等症狀，7月4日通報衛生單位後安排採檢送驗，於今日確診(Ct值22)，相關接觸者匡列中。案15164為本國籍50多歲男性，7月2日自沙烏地阿拉伯返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時在機場採檢後至防疫旅館檢疫，於今日確診；個案在台期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,472,827例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,455,971例排除)，其中15,061例確診，分別為1,187例境外移入(原7月4日公布之本土個案15109、15110 ，經疫調採檢後改判為境外移入)，13,821例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計103例移除為空號。自2020年起累計689例COVID-19死亡病例，其中681例本土，個案居住縣市分布為新北市349例、台北市261例、基隆市22例、桃園市20例、彰化縣11例、新竹縣6例、台中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

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