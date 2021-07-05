黑白集╱疫苗採購 會比軍購敏感?

台積電、永齡基金會洽購BNT疫苗，過程小心翼翼生怕破局。（路透）

外電報導永齡基金會與台積電已和上海復星醫藥簽署法律文件，最快9月開學前就可能進口德國BNT疫苗 。郭台銘則希望媒體不要報導進度、臆測內情，尤其轉載國際媒體的臆測報導，反而可能妨害疫苗取得時程。

郭台銘小心翼翼，生怕破局。雖然買疫苗不像買菜，但許多人想不透，各國疫苗採購，從數量到價格，都相對透明，為什麼台灣 疫苗採購，從政府到民間，都儼然比武器採購還要敏感？

陳時中道出疫苗採購困難的部分原因，「我們要求從原廠直接進來台灣，且要有原廠保證」。其實郭台銘做過相同保證。不過，迄今美日捐贈和台灣自購的AZ、莫德納疫苗，有幾劑來自原廠且有原廠保證？

台積電曾要求美國 協助取得疫苗，美國否認「晶片換疫苗」，但因「台灣取得疫苗途徑被截斷」，所以捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗。蔡政府和美國同聲指責中共，但中共擋不了台灣武器採購，卻能截斷台灣疫苗採購？不管如何，最後台積電沒買美國疫苗，反而被抬出來與永齡同步購買德國BNT疫苗。

疫苗短缺，是疫苗政策錯誤，或是中共打壓？郝龍斌說，BNT採購成局像面照妖鏡，戳破蔡政府稱大陸阻擋的謊言。回顧過去一年多的疫苗採購過程，中共擋不擋還不知道，但蔡政府的確擋過。