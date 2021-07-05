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BNT疫苗一周內簽約？郭台銘：勿臆測報導

台灣新聞組╱台北5日電
鴻海創辦人郭台銘呼籲媒體別臆測報導，否則會妨害台灣取得疫苗的時程。(本報資料照片)
鴻海創辦人郭台銘呼籲媒體別臆測報導，否則會妨害台灣取得疫苗的時程。(本報資料照片)

鴻海、台積電採購BNT疫苗，傳出雙方已和上海復星等已達共識，最快一周內正式簽約，並確認採購疫苗數、金額、出貨日期，還有消息指疫苗最快會在8、9月抵台。郭台銘昨天透過辦公室表示，別臆測報導，否則會妨害台灣取得疫苗的時程，「大家別上當了」；郭台銘的太太曾馨瑩也請大家「稍安勿躁，靜心等待」。

路透日前報導，郭台銘、台積電2日分與德國BNT代理商上海復星達成初步協議，甚至指出，「德國政府努力幫助台灣獲得BNT疫苗，不想留下因中國壓力，不出售疫苗給台灣的印象。」

本報系聯合報指出，對相關進度，指揮中心指揮官陳時中說，「有消息、有結果，就會跟大家報告。」郭台銘辦公室昨聲明，若大家希望所有20歲以上的人都打上疫苗，最好不要再報導進度、臆測內情，尤其轉載一些國際媒體不知消息來源、又無法證實、複雜化採購內情的臆測報導，反而可能妨害台灣取得疫苗的時程，「大家別上當了」。

台北中國時報引述市場人士表示，路透報導扯上政治，是郭台銘出面喊話主因。消息人士指出，就算德國有這樣考量，也不會透露給媒體，大剌剌地刊登出來，這若不是媒體推測，就根本是「台灣人士幫德國講出來」。

對於駐德代表謝志偉表示，協助與德方溝通等語，據了解，民進黨內也有人看不下去，認為現在就急於鋪陳這些，等著收割，操之過早，至少讓鴻海、台積電先採購成功，後面再來講，政府部分人士實在操之過急。

工商協進會理事長林伯豐說，上海復星與國台辦早已表示沒有阻擋疫苗輸往台灣，但現在感覺得出，台灣有政治人物想阻擾郭董等人進口疫苗。

林伯豐認為，雖是外媒報導，但有很多訊息來台灣，若真為阻擋郭台銘等採購疫苗，或成為放話管道，真的很不應該，罔顧人民生命安全。

疫苗 台灣 郭台銘

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