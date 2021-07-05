柯文哲自爆「天天有關說」 批國家製造特權疫苗

台北市長柯文哲。(圖：台北市府提供)

台北市長柯文哲 4日在防疫記者會槓中央的疫苗 施打政策，他說按年齡施打疫苗是最簡單邏輯，但中央訂出第七類對國家安全、社會運作重要人士，「這是國家自己在製造特權疫苗」。

柯文哲說，他個人不太贊成第七類對國家安全、社會運作重要的疫苗施打順序，他認為應該要依照年齡往下打。因為誰對國家重要？誰是對維持社會重要？公車司機重要？難道捷運站務就不重要。不過，北市府稍後指出，已安排北捷一線人員先打疫苗。

他表示，第七類是自己國家在製造特權疫苗，醫院也就算了，最近惹出的市場也就算了，其他的還要分誰是對國家安全社會運作重要？「這是國家在製造特權疫苗，造成我們的困擾。」更加碼爆料自己每天都被關說請託，「也許照年齡是最簡單邏輯」。

至於台灣 到底要60%人民打一劑還是30%的人民打兩劑，這要討論，但已不是醫學問題，而是政治問題。

指揮中心發言人莊人祥表示，在「衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組」ACIP委員會中，專家們充分討論過第七類人員資格，在兼顧高風險族群之外，需要針對維持國家運作的人員接種。一旦到了第四級警戒封城時，需有一些維持基本維生的人員，替這群人接種疫苗，算是「超前部署」。