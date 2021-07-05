醫護被罵哭、手臂被抓傷… 台各地搶打莫德納生亂象

苦等 久候 就怕打不到疫苗 雖然3日傳出有兩例疑似接種莫德納疫苗後猝死案例，但4日施打熱度不減，各地出現排隊人潮。圖為新北市4日在三重體育館為72歲以上長者施打疫苗，長者接種踴躍。（記者葉信菉／攝影）

莫德納疫苗 打氣爆棚，高雄7月5日打到超載，施打率是101%，有不少外縣市長者跑到高雄打疫苗；屏東縣還有醫護人員被打不到疫苗的民眾抓傷，桃園昨有長者站在戶外曬太陽苦等超過半小時才打到疫苗，就是怕打不到莫德納。

雖然前天傳出有兩例疑似接種莫德納疫苗後猝死案例，但施打熱度不減，各地出現排隊人潮。指揮中心發言人莊人祥表示，7月3日新增接種人數為14萬9810人，累計243萬7809人接種，疫苗覆蓋率約為10.18%。

高市府原本同意未設籍高雄75歲以上的長者可在高雄打疫苗，造成不少外縣市老人家湧進高市接種，市府2日晚間緊急要各里暫緩讓不在籍者施打，政策轉彎，惹來抱怨。市長陳其邁說，疫苗有限必須控管，才以高雄市民優先，6日起會有四處大型接種站，服務不在籍長輩及符合資格想補打的長輩。

屏東縣第一波莫德納疫苗2日開打到昨天結束，疫苗使用率達九成九，首日因補打的老人及排定施打者同時湧入，負責接種的第一線人員被罵到落淚，還有醫護被打不到疫苗的民眾抓傷，經分流後，才緩解人潮。縣長潘孟安前晚在臉書說，「所有錯誤，由我概括承受，不要責難第一線防疫人員」。

●花蓮線上預約 名額秒殺

花蓮前天發生民眾漏夜排隊搶打殘劑亂象，縣府改為殘劑網路預約，昨天上午8時一開放，瞬間湧入千人登記，名額秒殺。縣長徐榛蔚說，網路預約最安全也最公平，不會更改預約方式，排隊群聚更危險，在網路上也能清楚知道自己預約的排序。

桃園昨天持續出現排隊搶打潮，龍潭區武漢國中接種站一早因CDC系統出問題，致健保 卡無法過卡，加上造冊人數比前幾天還多，大排長龍，隊伍延伸到校門外，有老人家排了快一小時才打到。中興里長彭石松說，長輩普遍對莫德納疫苗較有信心，加上陪伴家屬，校園大約聚集了一千人左右。

相對其他地區大排長龍，台中卻較冷清，有基層醫師爆料注射站上午僅三成民眾來注射，下午還不到三成，主要這波通知年齡層多數已打過疫苗，但快打站安排許多醫護和公所學校警政環保人員，帶了九百人次劑量，整天卻打不到四百人，批「真是太浪費人力了」。