誰卡疫苗？立委介入？ 東洋進口BNT破局 檢調查官商勾結

台灣與BNT疫苗 失之交臂，其中，台灣東洋藥品公司去年洽商德國 BNT疫苗代理權「破局」，遭質疑採購過程有官商勾結、涉弊嫌疑，台北地檢署最近指派檢肅黑金主任檢察官簽分貪汙案調查中。

本報系聯合報報導，國民黨發言人陳偉杰4日表示，在這波疫情 ，從最早諾富特群聚感染到爆發，引發疫苗之亂，認為民進黨在防疫有「三黑」，分別是黑數、黑心、黑化，可說是醜態百出。他直言「這個政府，現在真的很黑。」

疫情在5月中大爆發，陳偉杰認為是3+11錯誤政策導致，也讓民眾對疫苗需求大增，但他指出，從去年拒絕東洋BNT代工，其他疫苗少量採購，以及拖延民間企業捐贈疫苗要求，一再顯示民進黨袒護高端疫苗私心，這樣的政府心還不黑嗎？

中國時報報導，東洋藥品去年10月宣布取得德國BioNTech新冠疫苗在台代理權，但20多天後，東洋無預警宣布破局，表示無法如期代理疫苗進口。

據報導，由於各界質疑東洋代理破局原因，與中央疫情指揮中心的說法有出入，由於各界質疑東洋代理破局原因，與中央疫情指揮中心的說法有出入，加上採購過程出現很多斧鑿痕跡；包括東洋開始談判後不久，就有人爆料BNT疫苗有中資問題，甚至有立委陪同業者赴衛福部疾管署洽商，導致東洋破局傳聞甚囂塵上。

外界懷疑，東洋爭取BNT疫苗破局過程，並非單純如疫情中心所稱東洋無法提供德國BNT正式授權書和合約草案，認為幕後疑有立委介入、官商勾結「卡」東洋代理疫苗，疑有貪汙情事，民眾向北檢告發。據報導，北檢正向相關單位函詢及函調資料中。

目前檢調偵辦疫苗爭議案件共有3案，包括高端股價異常案，士林地檢署已指派主任檢察官白忠志，指揮調查局台北市調查處調閱交易資料蒐證；另前新聞局長鍾琴告發政府高官涉嫌圖利高端疫苗案，以及東洋代理BNT疫苗疑遭立委介入、官商勾結而「破局」疑案，則由台北地檢署2名檢肅黑金主任檢察官調查。