遊客踩紅線 景點防疫提心吊膽 在地人哀求：別害人害己

新北八里左岸商店街出入路口雖立了實聯制QR-code，民眾卻視而不見，會掃碼的民眾不多。（記者黃義書／攝影）

疫情趨緩，微解封呼聲漸高，但許多民眾等不及，許多景點在周末假日多了人潮，宜蘭從北到南美食 名店更出現排隊人龍，在地人疾呼「忍一忍，不來宜蘭會很難嗎？」

羅東夜市人潮明顯增多，常出入夜市的外送員拍下照片貼在臉書 社群，頭城鎮知名芋冰店門口，外地買冰客排好排滿。頭城大溪漁港雖然控制入場不得超過百人，但排隊等進場的民眾大排長龍，許多人為了搶新鮮魚貨，根本顧不得保持安全距離。

宜蘭縣南方澳內埤海灘情人灣昨晚出現遊客群聚，七人未戴口罩 在海堤吹風野餐、大吃大喝被檢舉。蘇澳警方依違反傳染病防治法開單，每人至少罰3000元台幣（約108美元）。

臉書一再有人貼文哀求別到宜蘭，有留言「太過分，我宜蘭人都二個月沒回去了」、「這兩天人車變多，忘了還是三級警戒嗎」、「想想在醫院辛苦的醫護人員吧……，不要害人害己」。

除了宜蘭湧入悶不住的民眾，有民眾在新北八里左岸渡船頭老街席地而坐、或邊走邊吃美食，蘆洲警分局與高灘處兩天開出17張罰單。

平溪灰窯瀑布區，周末傍晚有七名遊客不理出入口封閉而闖入戲水，警方蒐證後，昨移請衛生局裁罰。東北角海岸雖封閉停車格避免露營、車宿，但還是有民眾跨越紅線，昨天開出四張罰單。

合歡山昨人潮也明顯變多，武嶺地區停車場甚至達半滿，有民眾拉下口罩拍美照，甚至有遊客見武嶺亭封閉無法進入，沒闖入亭中卻硬攀上武嶺亭、公廁等周邊岩石，超誇張且危險行徑令人超傻眼。