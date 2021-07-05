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7月12微解封？ 縣市長多不看好

台灣新聞組／台北5日電
三級警戒尚未解除，但周日午後的台北市河濱公園已有大批戴著口罩的民眾騎單車、慢跑、散步。（記者侯永全／攝影）
三級警戒尚未解除，但周日午後的台北市河濱公園已有大批戴著口罩的民眾騎單車、慢跑、散步。（記者侯永全／攝影）

7月12日能否防疫降級或微解封？多位縣市長不看好。行政院發言人羅秉成表示，不管降級與否都交指揮中心最後決定，但指揮中心已向政院報告，針對未來無論降級或不降級但部分行業放寬限制等必要性，預先規畫準備。

羅秉成表示，距離12日警戒結束仍有一周，要持續觀察疫情有無變化，尤其近來北市接連爆出群聚感染，但目前看來，確診數都維持在兩位數，維持三級警戒或降級尚未有確切討論。

新北市長侯友宜認為現在談微解封還太早，疫情千變萬化，不能掉以輕心。高雄市長陳其邁也對12日解封並不樂觀；他說，微解封或防疫降級應建立在連六天確診數降至百例以下及雙北都能找到感染源兩大條件下，也要關注Delta變種病毒株是否已控制，屏東最後一起病例是6月30日確診，接續兩周是觀察期。

台北市長柯文哲說，是否解封已不是醫學問題，更在於國民的看法，他是醫學專業，不敢把自己價值觀全壓在國民頭上。

柯說，以美國為例，美國近幾周確診案例平均每天約1萬上下，但美國幾乎是全境解封，美國的政治文化是就算有感染也不願犧牲經濟活動，邊解封邊打疫苗；日本東京曾三次緊急事態宣言，最後還是受不了而解封。每個國家國民要去決定新常態標準為何？台灣人民能不能接受美國這樣的想法是要思考的問題，但最終還是要打疫苗。

嘉義市長黃敏惠說，台灣不大，不該分區解封，解封的關鍵之一是疫苗施打率，中央加速取得疫苗撥補各縣市才是要務。屏東縣長潘孟安說，台灣是一日生活圈，人民的移動無法控制，是否解封要由最了解疫情的中央流行疫情指揮中心判定，畢竟同島一命，大家團結才能控制疫情，回歸正常生活。

美國 疫情 疫苗

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