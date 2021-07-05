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新聞評論／中央地方急功務虛 解封之日難期待

聯合報社論
台北市三大批發市場爆發群聚，中央流行疫情指揮中心被批評看見疫情警訊卻無作為。（記者楊雅棠／攝影）
台北市三大批發市場爆發群聚，中央流行疫情指揮中心被批評看見疫情警訊卻無作為。（記者楊雅棠／攝影）

台北市環南市場PCR篩檢出41確診，虎林街與永春市場周遭也爆出30人確診，逐步趨緩的疫情再度緊繃，7月12日解封恐怕無望。這一刻，台北市長柯文哲不敢再誇誇其談他的遊擊戰術和精準疫調，中央也被批評看見疫情警訊卻無作為；從中央到地方，急功務虛的敷衍防疫可以休矣！

台北市三大批發市場已篩出220名確診案例，指揮中心說這是經過多波感染，推測從5月傳播至今；柯文哲也說萬華正處於前波大流行下的延續發展。但5月初就有攤商警告會有防疫破口，疫情指揮官陳時中說6月5日已提醒雙北要做篩檢，動動嘴巴後就放任疫情悶燒；而市府除了安排篩檢，也沒有積極作為，更因萬華疫情爆發，柯文哲說確診者多沒法做疫調，當然也對市場感染威脅提不出有效對策。如果不是後來的PCR普篩，抓出潛藏黑數，恐怕近日來趨緩的疫情也只是自欺欺人的假象。

政府防疫作為的雙標與虛假，一如環南市場的疫情悶燒，不是不存在，只是不篩不驗，不抓出來就假裝不存在。各方主張邊境普篩已久，陳時中以偽陰性會降低警戒為由推拖，殘酷的事實是PCR檢測能量不足，機器不夠，醫護調度也困難。柯文哲就說，我們大規模PCR檢驗能力是在新竹電子廠群聚才開始做，北市聯合醫院也是遲到6月才裝好機器。換句話說，過去一年多只見「嘉玲」驕縱，未作防疫整備；一如對外採購疫苗的消極，遇到疫情考驗，所有「超前部署」都變成「超級缺乏」，原來匡列是假的，疫調是虛的。

台北市面對萬華疫情威脅時，柯文哲以其醫療專業積極調度醫院部署，相較中央的焦頭爛額，反而能得到聲量與肯定。不過，防疫畢竟不能靠耍嘴皮玩政治，好心肝診所疫苗事件源頭，就是柯文哲急令打完疫苗衍生的內控不當。當政治人物急著拿防疫建功，官僚系統就會衍生出許多光怪陸離的現象，好心肝是一例，高雄疫苗比新北多又是一例，不買足夠疫苗卻阻民間購捐更是顯例，再怎麼背離常情的防疫怪象都可能發生。

急功務虛的豈止柯文哲，政府花了8億元台幣（約2870萬美元）推出「簡訊實聯制」，民眾相當配合，一個月就累積近4億則簡訊，但當地方政府要調用相關資料，指揮中心居然說資訊龐大，如何用在疫調還在研議。然後，這些資料就留給警察拿來抓嫌犯。指揮中心解釋「沒違法」，而且已提供地方303筆資料。但這個數字也說明地方很少調用資料，證實「實聯制」之虛。就像衛福部疾管署還有個「台灣社交距離」APP，極少確診者會使用，因此它每天傳訊「比對資料零接觸」也是假的。與其相信這些「大數據」，不如戴口罩、勤洗手。

現在那裡爆發疫情，指揮中心就派出醫療應變組副組長王必勝上前線救急，從部桃醫院、苗栗電子廠到環南市場，王必勝的現場經驗是，明明在同一個受疫情影響的場域，卻常有「這不是我們公司的人」、「這是別縣市的」、「這別家的不關我事」的聲音，造成處理困難與延宕。環南市場就有同樣的狀況，從北北基桃到南部多縣市連動，病毒不分藍綠，但本位主義和政治秀場心態，讓政客們的虛假作為和推諉卸責成為抗疫工作的最大障礙。

政府防疫失敗，已經犧牲了600多位民眾性命，各市場群聚只是另一場考驗的開始，別以為「把這波擋住我們就贏」，從中央到地方，不放下敷衍務虛的急功心態，解封之日就很難期待，人民還要煎熬多久？

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