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台灣搶打莫德納疫苗 各地出現排隊人潮

記者陳秋雲、朱冠諭、游振昇、曾增勳、陳弘逸、劉星君、王思慧／連線報導
雖然3日傳出有兩例疑似接種莫德納疫苗後猝死案例，但4日施打熱度不減，各地出現排隊人潮。新北市4日在三重體育館為72歲以上長者施打疫苗，長者接種踴躍，施打莫德納意願未受猝死案影響。記者葉信菉／攝影
雖然3日傳出有兩例疑似接種莫德納疫苗後猝死案例，但4日施打熱度不減，各地出現排隊人潮。新北市4日在三重體育館為72歲以上長者施打疫苗，長者接種踴躍，施打莫德納意願未受猝死案影響。記者葉信菉／攝影

台灣莫德納疫苗打氣爆棚，高雄7月2日打到超載，施打率是101%，有不少外縣市長者跑到高雄打疫苗；屏東縣還有醫護人員被打不到疫苗的民眾抓傷，桃園4日有長者站在戶外曬太陽苦等超過半小時才打到疫苗，就是怕打不到莫德納。

雖然3日傳出有兩例疑似接種莫德納疫苗後猝死案例，但施打熱度不減，各地出現排隊人潮。指揮中心發言人莊人祥表示，7月3日新增接種人數為14萬9810人，累計243萬7809人接種，疫苗覆蓋率約為10.18%。

高市府原本同意未設籍高雄75歲以上的長者可在高雄打疫苗，造成不少外縣市老人家湧進高市接種，市府2日晚間緊急要各里暫緩讓不在籍者施打，政策轉彎，惹來抱怨。市長陳其邁說，疫苗有限必須控管，才以高雄市民優先，6日起會有四處大型接種站，服務不在籍長輩及符合資格想補打的長輩。

屏東縣第一波莫德納疫苗2日開打到4日結束，疫苗使用率達九成九，首日因補打的老人及排定施打者同時湧入，負責接種的第一線人員被罵到落淚，還有醫護被打不到疫苗的民眾抓傷，經分流後，才緩解人潮。縣長潘孟安3日晚在臉書說，「所有錯誤，由我概括承受，不要責難第一線防疫人員」。

花蓮3日發生民眾漏夜排隊搶打殘劑亂象，縣府改為殘劑網路預約，4日上午8點一開放，瞬間湧入千人登記，名額秒殺。縣長徐榛蔚說，網路預約最安全也最公平，不會更改預約方式，排隊群聚更危險，在網路上也能清楚知道自己預約的排序。

桃園4日持續出現排隊搶打潮，龍潭區武漢國中接種站一早因CDC系統出問題，致健保卡無法過卡，加上造冊人數比前幾天還多，大排長龍，隊伍延伸到校門外，有老人家排了快1小時才打到。中興里長彭石松說，長輩普遍對莫德納疫苗較有信心，加上陪伴家屬，校園大約聚集了1千人左右。

相對其他地區大排長龍，台中卻較冷清，有基層醫師爆料注射站上午僅3成民眾來注射，下午還不到3成，主要這波通知年齡層多數已打過疫苗，但快打站安排許多醫護和公所學校警政環保人員，帶了900人次劑量，整天卻打不到400人，批「真是太浪費人力了」。

疫苗預約 鎖定50至64歲

【記者鄭媁／台北報導】行政院政務委員唐鳳規畫的疫苗預約平台系統，羅秉成表示，指揮中心5日將會對外宣布，最新的預告登記服務將準備上路。據規畫，該系統鎖定第一波測試年齡層為50歲至64歲，如同去年口罩實名制，民眾可透過手機APP與藥局登記疫苗接種。

疫苗 莫德納 台灣

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