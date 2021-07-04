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台本土確診增37例 市場群聚案「外圍篩檢狀況好」

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台本土確診增37例 市場群聚案「外圍篩檢狀況好」

記者楊雅棠、邱宜君、黃惠群、陳雨鑫／台北4日電
台灣中央流行疫情指揮中心4日召開臨時記者會左起發言人莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。(記者楊雅棠／攝影)
台灣中央流行疫情指揮中心4日召開臨時記者會左起發言人莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。(記者楊雅棠／攝影)

台灣新冠肺炎本土疫情趨緩，但北市卻連環爆出市場群聚，令外界擔憂。今天新增37例新冠肺炎本土病例，以及兩例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。指揮中心指揮官陳時中表示，市場方面這幾天採檢數目與檢驗陽性者，有些是舊案又驗出來，外圍篩檢狀況比想像中的好，是比較好的現象；隔離確實將傳播鏈阻斷，可往比較好的方向走。

台灣4日新增37例新冠肺炎本土病例，以及兩例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。...
台灣4日新增37例新冠肺炎本土病例，以及兩例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。(圖：指揮中心提供)

陳時中表示，今日新增37例本土病例，其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為12例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月17日至7月3日。個案分布以台北市18例最多，其次為新北市11例、桃園市及彰化縣各3例、宜蘭縣2例；其中16例為已知感染源、3例關聯不明、18例調查中，相關疫情調查持續進行中。

今日新增2例死亡個案，為案8089、12577，分別為70多歲女性及80多歲男性，發病日為5月18日及6月9日，確診日為5月30日及6月11日，死亡日為7月2日及6月17日。

本土趨勢。(圖：指揮中心提供)
本土趨勢。(圖：指揮中心提供)

陳時中指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月2日累計公布1萬3712位確診個案中，已有1萬868人解除隔離，解隔離人數達確診人數79.3%。

今日新增2例境外移入中，案15113為本國籍50多歲女性，7月2日自柬埔寨返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時有發燒症狀，在機場採檢後送醫治療，於今日確診；相關接觸者匡列中。

案15129為本國籍30多歲男性，6月30日起陸續出現頭痛、喉嚨痛及流鼻水等症狀，7月3日自印尼返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動通報有症狀並在機場採檢，於今日確診；已掌握個案同行返台之友人1名，其在台期間並無症狀，檢體檢驗中，已列居家隔離，其餘同班機接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬5030例確診，分別為1182例境外移入，1萬3795例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計103例移除為空號。

自2020年起累計688例新冠肺炎死亡病例，其中680例本土，個案居住縣市分布為新北市349例、臺北市260例、基隆市22例、桃園市20例、彰化縣11例、新竹縣6例、臺中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

陳時中 新冠肺炎 疫情

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