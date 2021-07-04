台灣染疫致死率「恐怖高」 楊照：能不追究嗎？

台灣染疫致死率超過4％，楊照質問「能不追究為什麼嗎」。（記者許正宏／攝影）

台灣 這一波本土疫情 在5月爆發後，截至目前約1萬4000多個確診病例，死亡人數卻超過650人，致死率超過4％。台灣資深媒體人楊照質問，「這是全世界疫情中少見的超高死亡率，能不追究為什麼嗎？」「公民覺醒，請大家認真追問，這麼重要的事我們怎麼能不知道。」

楊照在臉書發文指出，與去年義大利 、法國、美國等地疫情爆發的情況比較，一方面台灣確診人數占人口比率並不高，到目前為止不到千分之一，只有10萬分之60左右；另一方面，台灣醫療體系並未出現瓦解失序的亂象，「那怎麼還會有比當時義大利、法國、美國都還高的致死率？」

楊照表示，最可怕的現象是，面對如此警訊，卻未見指揮中心重視，甚至也沒有引起社會的高度關切。靠著過去一個多月的嚴格行動控管，目前台灣每日新增確診數明顯下降了，但相對地，死亡案例、致死比率並沒有下降。

楊照指出，究竟是哪些因素造成台灣這麼高的致死率？政府提出哪些政策上的作為，來針對這個恐怖現象做努力？指揮中心擁有近乎無限的權力，能夠取得一切需要、想要的相關資料，在這種情況下，指揮中心到底有沒有掌握高致死率的成因？「如果有，請指揮中心明白告知；如果沒有，是不是也該負責地站出來對大家解釋，為什麼會連這樣的重大問題，防疫指揮中心都無法掌握？」