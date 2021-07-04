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花蓮百米衝刺搶殘劑… 莫德納亂象掀民怨 3首長道歉

台灣新聞組／台北4日電
花蓮縣昨開放殘劑預約，有民眾漏夜在接種站外排隊，縣府稱公平起見，開站前半小時現場預約，卻讓民眾衝百米「搶頭香」，有婦人跌倒「五體投地」，失去預約資格；預約到的民眾忍不住感慨，「台灣人好可憐」。（記者王燕華／翻攝）
花蓮縣昨開放殘劑預約，有民眾漏夜在接種站外排隊，縣府稱公平起見，開站前半小時現場預約，卻讓民眾衝百米「搶頭香」，有婦人跌倒「五體投地」，失去預約資格；預約到的民眾忍不住感慨，「台灣人好可憐」。（記者王燕華／翻攝）

莫德納疫苗打氣熱烈，但全台各地出現不同亂象，花蓮有民眾為了接種殘劑，漏夜排隊，開站後還要衝刺到定位，有婦人慘摔，花蓮縣長徐榛蔚二度致歉，並宣布今起殘劑改採線上預約；導演葉天倫帶父母接種疫苗，見眾多長輩們在高溫中群聚排隊、被蚊蟲叮咬，怒嗆「這種排隊亂象，市府難辭其咎」，新北市長侯友宜昨親致電道歉。

高雄市府前幾天發的文宣說未施打的長輩可以補打莫德納，前晚突然宣布暫緩不在籍長者施打，政策大轉彎，讓基層里長感到不滿，直指是朝令夕改，昨天許多里長電話接到手軟，「被罵整個上午，都快瘋掉」。高雄市長陳其邁昨在記者會公開道歉，解釋因疫苗有限，接種已達超載狀態，只能由設籍高市的長者優先施打。

花蓮縣昨開放殘劑預約，有民眾漏夜在接種站外排隊。（記者王燕華／攝影）
花蓮縣昨開放殘劑預約，有民眾漏夜在接種站外排隊。（記者王燕華／攝影）

花蓮縣民眾爭打殘劑，因只能現場排隊，且各站每天僅有七個預約名額，正取六人、備取一人，有民眾從前天中午就開始排隊，排了十幾個小時，整夜不睡。昨天上午位於中華國小接種站校門一開，現場人員一聲令下「開始」，民眾如搶頭香般拔腿狂奔搶七個名額，有老公抓著老婆背包衝刺，兩人一起達陣，有婦人在過程中不小心慘摔，亂象讓民眾氣到怒吼「我們是狗嗎？」徐榛蔚後來到場兩度向民眾道歉。

台南也出現大清早就有民眾排隊情況，「我們很怕打不到啊！」排在第一順位的長者家屬說，他們清晨5時就來排隊，6時多再換班輪流排。另外一名5時多來排隊的家屬說，政府給的疫苗實在太少，難怪大家都要用搶的。

將近8時才到現場的民眾見人龍已繞好幾圈，擔心是否打不到，有人一來就說「怎麼看不到尾巴？」、「排不到不就浪費時間」。

「大稻埕」電影導演葉天倫前天帶父母親前往汐止衛生所施打疫苗，現場狀況百出，眾多長輩們在高溫中群聚排隊，被排水溝的蚊蟲叮咬，向汐止區公所反映亂象，對方卻回應「你們站在太陽底下我也是啊，我都曬到脫皮了。」還說「天氣因素我們無法控制。」讓他在臉書發文痛批，讓70歲以上長者苦等排隊是不對的。

侯友宜昨親致電表達歉意，新北市副市長劉和然也在防疫記者會中公開表達歉意，並表示會再檢討。

疫苗 莫德納 導演

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