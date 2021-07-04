長者打莫德納疫苗後猝死 1天驚傳2起

台南市北區昨天設置中型施打站，清晨5時即有民眾排隊，上午8時30分開打前，人龍已經繞了好幾圈。（記者鄭維真／攝影）

台灣7月1日起開放莫德納疫苗 擴大接種，全民打氣爆發，指揮中心統計，7月2日單日接種數達18萬4393人次，創下新高。

不過，高雄市出現接種莫德納疫苗後猝死 案，小港區74歲吳姓男子有中風及糖尿病史，2日下午接種莫德納疫苗後約15分鐘，在接種站即陷入休克緊急送醫，醫師研判需氣切；家屬不忍折磨老人家，忍痛放棄急救。高雄市已將此案列入不良反應事件，提請中央流行疫情指揮中心審定。

台南市也有一位85歲阿嬤，前天下午3時許打莫德納疫苗後，晚上6時發燒，家屬昨上午6時發現她躺在床上不動，才驚覺已離世。大兒子說，母親沒慢性疾病，但近幾個月手腳無力，身體虛弱，「我們想保護母親多活幾年，才同意打莫德納疫苗，沒想到睡一覺就起不來，走了。」為保留遺體完整，家人拒絕行政相驗解剖，南市衛生局已將其列為不良反應案件通報。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說，74歲吳姓長者嚴重休克案，初步未發現與疫苗有直接相關。吳姓長者家屬質疑，疫苗接種至今已發生很多猝死案，政府沒一件承認，「接種疫苗不到半小時就出事，根本沒回家，怎可能跟疫苗沒關係？」

台南85歲婦人接種後猝死案例已通報疾管署，指揮中心發言人莊人祥表示，將協助列入疫苗接種後不良事件。依照最新不良事件反應通報中，莫德納接種後不良事件為57件，其中，疑似嚴重過敏反應2件、其他疑似嚴重不良事件24件。

莊人祥表示，依照莫德納疫苗仿單，極常見症狀為接種部位疼痛腫脹、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛、發燒、淋巴結腫大、惡心嘔吐；常見症狀為接種部位紅斑、蕁麻疹、泛紅；不常見症狀為接種部位搔癢；罕見為顏面神經麻痺、臉部腫脹。