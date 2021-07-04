疫情重災戶 遊覽車業8月恐掀倒閉潮

全台三級警戒，遊覽車業淪為「重災戶」，8月恐將出現倒閉潮。(本報資料照片)

全台進入三級警戒近兩個月，除了觀光 餐飲業苦不堪言，遊覽車業也淪為「受災戶」。台灣 觀光巴士宣布裁員八成；中華民國遊覽車公會全聯會理事長魯孝亞則預估，8月起將出現倒閉潮。對此，交通部公路總局說，若有新一波紓困 ，會積極幫忙爭取。

台灣觀光巴士有限公司總經理徐浩源說，每台遊覽車動輒台幣850萬到880萬元，每台車就像開了一間餐廳，沒生意之下，形同倒了逾50間。疫情等不到盡頭，光靠5到7月薪資補助跟營運補貼，根本杯水車薪，自己先依法資遣八成員工，相信之後會更多同業撐不下去。

魯孝亞說，預估個人靠行在7月底應該就撐不下去，至於公司端則會在8月中出現倒閉潮。目前看起來，就算政府要推後疫情時代觀光，民眾也會觀望，保守估計10月底、11月才會有團體旅遊需求。呼籲政府應該從燃料稅等地方幫業者減輕負擔。

桃園市遊覽車客運商業同業公會理事長林建宏則說，確實有許多公司開始賣車，等於變相裁員，因沒車開就不需要司機。

公路總局長許鉦漳說，政府預算有限，紓困每個單位都不夠，今年紓困額度已比去年高，若行政院提出下波補助，會積極協助爭取。