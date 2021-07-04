最冷求職季 疫情讓6萬工作消失 餐飲服務業招聘減4成

疫情衝擊下，今年社會新鮮人面臨有史以來最冷求職季，視訊面試次數增加、考慮時間拉長。(本報資料照片)

受疫情 襲擊，全台5月進入三級警戒，原本要在6月登場的求職季戛然而止，觀光、餐飲等服務業相關科系應屆畢業生，投出去的履歷幾乎石沉大海，擔心「畢業即失業」，是否導致今年大學錄取科系分數大洗牌，引發關注。

剛從國貿系畢業的「小如」，5月初在人力銀行掛上履歷表，餐飲業、服務業的面試通知「如雪片般飛來」，但母親節 過後，疫情升溫，就再也沒消息。

104人力銀行統計，近來企業徵才註明「歡迎新鮮人」的全職工作有38.7萬個，相較4月疫情升級前減少14%，等於有6萬個新鮮人工作蒸發。進一步分析，以民生消費型產業受創最深，其中，中西式、日式廚師需求腰斬，餐飲服務生及飯店工作人員招募規模更縮小四成。

不過，半導體資通訊、金融服務業等產業，仍有1.4%至10.5%的正成長。統計也顯示，宅經濟發威，除電商外送等職缺大暴衝，包括行銷企畫、專案管理、資材物流運輸類等，職缺增幅達12%到17%，開缺增幅最大的，首推外銷科技廠商的技術文件及說明書編譯人才，與4月相較多了1.2倍。

雲林縣斗六就業 中心主任廖家偉表示，目前傳產、製造、科技業都還很缺工，但他們的三班制讓新鮮人卻步。高雄市勞工訓練就業中心也發現，5月中旬後，就業媒合活動取消，民生服務業徵才幾乎停擺，但傳產及電子製造業等仍缺工嚴重，反差很大。

財團法人商業研究院副院長張皇珍觀察，疫情緩和後，失業者與新鮮人會出籠找工作，會互相排擠，屆時失業率可能會再拉高。

彰師大人力資源管理研究所長洪贊凱認為，食衣住行育樂等產業仍有人力需求，對大學科系排行影響不大，只是思維必須改變。像疫情下仍有餐飲業異業結合創新銷售；餐飲科學生未來要加強跨領域學習，培養數位和創新能力，才有謀生技能。