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台本土確診增37例 市場群聚案「外圍篩檢狀況好」

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屏東萬人PCR全陰 Delta危機解除？

記者蕭羽耘╱台北4日電
屏東縣政府先後在枋山和枋寮設篩檢站全力圍堵病毒，篩檢1萬4163人PCR全陰，縣長潘孟安（前排右一）以90度鞠躬向醫療人員致上最大謝意。(圖：屏東縣政府提供)
屏東縣政府先後在枋山和枋寮設篩檢站全力圍堵病毒，篩檢1萬4163人PCR全陰，縣長潘孟安（前排右一）以90度鞠躬向醫療人員致上最大謝意。(圖：屏東縣政府提供)

Delta變異株肆虐國際，上月攻入屏東一度緊張，但屏東已連續兩天未新增確診個案，指揮中心指揮官陳時中昨天表示，相關接觸者已匡列得差不多，社區採檢1.2萬人PCR都是陰性，「社區差不多可說是安全」，將持續監測至7月11日。

從秘魯返台的屏東枋山鄉祖孫感染Delta變異株，連帶傳染給鄰居等人，群聚案確診人數達15人，其中12人經基因定序為Delta變異株。屏東縣政府執行枋山、枋寮、市場3大專案，總計篩檢約1萬4000人，屏東縣長潘孟安昨天在臉書宣布，最終檢驗結果全數陰性。

陳時中指出，屏東沒有新增案例，社區篩檢已告一段落，連續5天總計1.2萬人PCR均為陰性，「社區差不多可說是安全」，等待後續採檢陸續完成，這波疫情應該就可以告一段落，由於最後一個接觸日是6月27日，持續監測至7月11日。

至於案14734相關接觸者，陳時中說，有490人正在集中檢疫所隔離，在非醫療場域接觸者中驗出1人確診，即案14734的太太；非密切接觸者採檢3701人，其中2436人陰性。他說，這一波若採檢完畢，若原本就是已匡列隔離者感染，較不用擔憂，若有非隔離者，就要進一步匡列。

陳時中 Delta變異株 篩檢

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