我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增37例 市場群聚案「外圍篩檢狀況好」

金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻

7/12微解封 陳時中樂觀 專家提3指標

台灣新聞組╱台北4日電
陳時中對7月12日「微解封」感到樂觀。(拍攝自指揮中心記者會直播畫面)
陳時中對7月12日「微解封」感到樂觀。(拍攝自指揮中心記者會直播畫面)

疫情指揮中心昨日公布新增本土確診人數76人、境外移入4人。指揮官陳時中表示，整體疫情趨勢向下，除了台北市3個市場確診人數較多，全台感染地區只剩下4縣市；言下之意，似對7月12日「微解封」感到樂觀。

至於何時可解封？專家提出三個觀察指標，包括「每日確診人數維持兩位數」、「Delta變種病毒未爆發」、「不再出現社區感染」，若這些條件皆獲控制，解封才有望。

台北市目前出現的三大市場群聚案，包含北農第一、第二批發市場，加上環南市場， 確診人數累計來到220人。外界關注，受到台北市市場群聚影響。12日以後是否真的有機會「微解封」？陳時中表示，除了疫情大小是首要判斷標準外，也要看全民警戒心和應變作為的速度。

陳時中表示，依目前疫情狀況來看，除了台北市三個市場傳播鏈控制住是首要，其他縣市疫情控制看起來都傾向樂觀。

因此12日以後是否確實有機會「微解封」，除了看疫情情況，還要看全民警戒心和應變作為速度。這兩天指揮中心也正在做相關指引，就看民眾能做到的比率愈高，開放的可能性也愈高。

至於部分夜市「微解封」，陳時中表示，原本第三級警戒規定就是不內用、但可外帶，只要將人流管制做好，落實社交距離、戴口罩與清潔消毒等措施，還是在第三級警戒管制範圍內。

台大兒童醫院院長黃立民表示，環南市場群聚嚴重與否，終究表現在整體確診人數，如果維持每日確診人數兩位數、Delta變種病毒未爆發，解封就有機會。

台大公衛學院流病與預醫所教授陳秀熙強調，解封需關注Delta變種病毒走向，三處批發市場近日接種疫苗、並進行廣篩，這幾天需密切關注是否擴大至社區感染。陳秀熙解釋，現行要解封的民生場域，例如餐廳、夜市等，中央可將解封場域分開，研究精準解封，他研判環南市場群聚可在7月中、下旬趨緩。

疫情 陳時中 變種病毒

上一則

長者打莫德納疫苗後猝死 1天驚傳2起

下一則

搞不定疫苗 學者狠批：蔡政府只會嫁禍大陸

延伸閱讀

台本土個案新增76例 三大果菜市場確診數破百

台本土個案新增76例 三大果菜市場確診數破百
台本土增57例 北市群聚爆41確診 解封添變數

台本土增57例 北市群聚爆41確診 解封添變數
「等COVAX配發」挨批…陳時中：正與Novavax談判買疫苗

「等COVAX配發」挨批…陳時中：正與Novavax談判買疫苗
台北市場群聚悶燒 專家：中央早見警訊卻無作為

台北市場群聚悶燒 專家：中央早見警訊卻無作為

熱門新聞

為防止新冠肺炎致「快樂缺氧」猝死，血氧機成為偵測利器。（美聯社）

台開放海外攜回或寄送醫用血氧機 每人1台為限

2021-06-28 17:00
指揮中心積極洽談莫德納疫苗代工，由台灣各家疫苗廠商量產，不過，前疾管局長蘇益仁認為，這是天方夜譚，難以跨過技術及量能等兩大關卡。記者侯永全／攝影

台灣代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚

2021-06-29 16:22
彰化喬友大樓火警，火勢集中在二到四樓，但濃煙因煙囪效應竄入七到九樓的防疫旅館，造成4死22傷。(記者黃仲裕／攝影)

「跑被罰不跑會死」防疫旅館失火 他拍下生前最後影片

2021-07-01 20:39
路透2日獨家報導，欲購買新冠疫苗的鴻海創辦人郭台銘與台積電今日均分別與BNT簽署購買500萬劑疫苗的初步協議。距離民間代表政府洽購1000萬劑疫苗更進一步。(路透)

路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

2021-07-02 16:15
本土疫情持續延燒，Delta變種病毒株更入侵台灣，病毒的防範再次成為民眾熱議的焦點。圖／聯合報系資料照片

雙層口罩真安全？醫提醒2族群不要這麼戴 2NG要注意

2021-06-27 18:03
好貴的粽子！張姓男子自中國搭機返台帶2顆肉粽遭罰20萬元台幣，圖為示意圖。(記者游明煌／攝影)

好貴「粽」…七旬翁帶肉粽闖關回台 2顆挨罰20萬

2021-06-27 02:14

精彩推薦

超人氣

更多 >
離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮
正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭
又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校
影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤