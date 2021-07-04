7/12微解封 陳時中樂觀 專家提3指標

陳時中對7月12日「微解封」感到樂觀。(拍攝自指揮中心記者會直播畫面)

疫情 指揮中心昨日公布新增本土確診人數76人、境外移入4人。指揮官陳時中 表示，整體疫情趨勢向下，除了台北市3個市場確診人數較多，全台感染地區只剩下4縣市；言下之意，似對7月12日「微解封」感到樂觀。

至於何時可解封？專家提出三個觀察指標，包括「每日確診人數維持兩位數」、「Delta變種病毒 未爆發」、「不再出現社區感染」，若這些條件皆獲控制，解封才有望。

台北市目前出現的三大市場群聚案，包含北農第一、第二批發市場，加上環南市場， 確診人數累計來到220人。外界關注，受到台北市市場群聚影響。12日以後是否真的有機會「微解封」？陳時中表示，除了疫情大小是首要判斷標準外，也要看全民警戒心和應變作為的速度。

陳時中表示，依目前疫情狀況來看，除了台北市三個市場傳播鏈控制住是首要，其他縣市疫情控制看起來都傾向樂觀。

因此12日以後是否確實有機會「微解封」，除了看疫情情況，還要看全民警戒心和應變作為速度。這兩天指揮中心也正在做相關指引，就看民眾能做到的比率愈高，開放的可能性也愈高。

至於部分夜市「微解封」，陳時中表示，原本第三級警戒規定就是不內用、但可外帶，只要將人流管制做好，落實社交距離、戴口罩與清潔消毒等措施，還是在第三級警戒管制範圍內。

台大兒童醫院院長黃立民表示，環南市場群聚嚴重與否，終究表現在整體確診人數，如果維持每日確診人數兩位數、Delta變種病毒未爆發，解封就有機會。

台大公衛學院流病與預醫所教授陳秀熙強調，解封需關注Delta變種病毒走向，三處批發市場近日接種疫苗、並進行廣篩，這幾天需密切關注是否擴大至社區感染。陳秀熙解釋，現行要解封的民生場域，例如餐廳、夜市等，中央可將解封場域分開，研究精準解封，他研判環南市場群聚可在7月中、下旬趨緩。