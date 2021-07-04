北市3大市場染疫破200 指揮中心：沒有Delta變異株

環南市場3日進行家禽市場及周邊居民的篩檢作業，現場安排動線讓民眾依序排隊篩檢。(記者季相儒／攝影)

台北環南市場群聚讓民眾防疫神經再度緊張，指揮中心宣布，經過連日來大量篩檢 ，目前已知環南等3處批發市場累計超過200人確診，近期將盡速造冊，強化捆工等流動人員管理，預計8日將再全員採檢。昨天新增本土病例76例、境外移入4例，指揮官陳時中 指出，因大規模篩檢使案例數偏高，但整體疫情 趨勢往下。

北市及中央成立聯合指揮所，並指揮北榮、北市聯醫及亞東針對3市場擴大篩檢，北榮昨天篩檢逾2000人。陳時中指出，初步篩檢發現，第一市場有88例、第二市場21例、環南市場111例，總計確診逾220人，大多集中在台北市及新北市。

指揮中心分析確診者Ct值高低不一，指揮官陳時中指出，「感染不是說『啪』』一下就出來，而是從5月中到現在一波波來，並不是一次性感染爆發事件。」

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，指揮中心也在針對北農或環南市場個案進行病毒基因定序，羅一鈞表示，目前雙北案例病毒基因定序都是「英國變異株」，就流行病學研判，雙北還無需擔心有Delta變異株。

陳時中也說，「目前除了北市三大果菜市場外，其他各地案例也已降下來，牽扯到的縣市範圍也比較少，這是好的方向。」等市場群聚篩檢結果出爐，傳播鏈就會更清楚一點。他說，近期將盡速造冊，強化捆工等流動人員管理，7月8日再全員採檢，根據結果滾動檢討。

●研擬解隔離者「康復證明」

陰性證明現在成為出入部分場所的主要依據，但Ct值必須在30以上，部分新冠確診者「時陰時陽」，康復且已解除隔離卻無法取得陰性報告，導致有人無法手術、有人無法進入市場。由於確診康復者取得陰性證明難度高。指揮中心近期研擬規畫「康復證明」，讓民眾適當運用，預計本周交由專家討論定案。

昨天新增本土病例76例，個案分布以北市46例最多，其次新北市24例、桃園市3例，新竹市1例。新增10例死亡個案，介於50多歲至90多歲，自去年起累計死亡病例686例，其中678例本土，解隔離人數達確診人數77.3%。