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台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

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台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

記者謝承恩、蕭羽耘、陳雨鑫、許政榆／台北報導
中央流行疫情指揮中心左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）
中央流行疫情指揮中心左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

台今日新增80例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為76例本土及4例境外移入；另確診個案中新增10例死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，整體做了大規模篩檢，案例數會偏高，但疫情仍往下，扣掉這兩天居隔解陽者，個案數仍少。

台3日新增80例COVID-19確定病例，分別為76例本土及4例境外移入；另確診...
台3日新增80例COVID-19確定病例，分別為76例本土及4例境外移入；另確診個案中新增10例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之76例本土病例(其中14例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為31例男性、45例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年6月22日至7月2日。個案分布以台北市48例最多，其次為新北市24例、桃園市3例，新竹市1例；其中55例為已知感染源、21例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說，今日新增10例死亡個案，為5例男性、5例女性，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月21日至6月30日，確診日介於5月29日至7月2日，死亡日介於6月26日至7月2日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月1日累計公布13654位確診個案中，已有10551人解除隔離，解隔離人數達確診人數77.3%。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入中，案15059為台籍10多歲男性，6月30日自英國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月1日出現發燒、頭痛、全身倦怠、咳嗽等症狀，由衛生單位安排採檢送驗，於今日確診，接觸者匡列中。

案15063為台籍20多歲男性，6月18日自日本返台；案15079為台籍60多歲女性，6月18日自美國返台，2人皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月2日進行期滿前採檢，於今日確診。2人在台期間並無症狀，檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

本土趨勢。（圖：指揮中心提供）
本土趨勢。（圖：指揮中心提供）

案15094為台籍50多歲男性，6月25日自柬埔寨返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月1日由衛生單位安排轉換檢疫旅館，7月2日進行專案採檢，於今日確診(Ct值37，IgG、IgM均為陽性)，目前接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前累計1437283例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1420997例排除)，其中14991例確診，分別為1180例境外移入，13758例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計103例移除為空號。自2020年起累計686例COVID-19死亡病例，其中678例本土，個案居住縣市分布為新北市349例、臺北市259例、基隆市22例、桃園市20例、彰化縣11例、新竹縣5例、臺中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

台3日新增80例COVID-19確定病例，分別為76例本土及4例境外移入；另確診...
台3日新增80例COVID-19確定病例，分別為76例本土及4例境外移入；另確診個案中新增10例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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