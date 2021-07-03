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台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

台本土增57例 北市群聚爆41確診 解封添變數

台灣新聞組／台北3日電
台北環南市場檢出41例確診案例，2日緊急封閉三天並消毒，市場內所有攤位蓋上帆布，保全人員在入口處管制人員進出。（記者余承翰／攝影）
台北環南市場檢出41例確診案例，2日緊急封閉三天並消毒，市場內所有攤位蓋上帆布，保全人員在入口處管制人員進出。（記者余承翰／攝影）

昨天新增本土案例57例、境外移入一例，新增15例確診死亡，解隔離人數達確診人數76.1%。北農群聚案尚未落幕，但擴大篩檢昨發現北市環南市場41人核酸檢測陽性，市場封閉三天休市清消，指揮中心宣布與北市成立聯合指揮所，醫福會執行長王必勝再度進駐任指揮官。環南市場爆發大規模群聚，為7月12日微解封增添變數。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，全台整體病例趨勢還是往下，但環南市場案例未列昨天新增個案。

昨天一早，陳時中與台北市長柯文哲、農委會主委陳吉仲前往環南市場，指定醫福會執行長王必勝與副市長黃珊珊於兩處市場成立聯合指揮所，擴大周邊篩檢並加速疫調及接觸者匡列。

陳時中表示，無論是第一果菜市場還是環南市場，累積確診病例都破百，昨天下午在兩處設立聯合前進指揮所，方便大家即時採檢，該匡列的密切接觸者，今天會隔離並採檢，高風險區域也要定期安排採檢，呼籲環南市場活動人員都暫時在家等待聯繫，才能阻斷傳播鏈。

對於環南市場爆出大規模確診，黃珊珊表示因對萬大第一果菜批發市場、濱江第二果菜批發市場及環南市場進行大規模快篩，環南市場前天大約篩檢1000人，有41人確診；台北市長柯文哲說，今天還要把畜產公司800人再做一遍PCR，萬華快篩站也要把附近做地毯式篩檢，將無症狀者黑數殲滅。

環南市場爆出41人確診，指揮中心6月5日就建議雙北在四大市場成立PCR篩檢站，但北市直到6月21日才「先快篩、緊接打疫苗、後PCR篩檢」，被質疑慢半拍。指揮中心指揮官陳時中昨天表示：「速度跟管理上稍嫌有點慢。」但也強調，如今「講慢不慢，無助於控制，現在重要是合作控制疫情。」

篩檢 陳時中 疫情

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