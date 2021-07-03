台北市場群聚悶燒 專家：中央早見警訊卻無作為

台北環南市場爆發41例集體確診，市府緊急處置休市三天，鄰近環南市場的艋舺服飾商圈仍然蕭條，商家以透明塑膠布及貼出告示提高防疫。（記者林俊良／攝影）

市場群聚延燒，台北市長柯文哲喊出「關門打狗」策略，針對市場專案快篩、打疫苗 、PCR篩檢 。專家認為，市場群聚不好控制，除了篩查還要做系統性規畫，必須加嚴分區管理。但對於市場群聚不斷「悶燒」，除了北市不夠積極，中央早先看見疫情 警訊卻未介入，「光嘴巴說卻沒有作為」。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，台北市長柯文哲在萬華發生群聚時，率先「逆時中」大量篩檢，稍稍控制住疫情，後來「順時中」，降低篩檢量到每日僅五、六百人，相較新北每日篩檢量上千人，最高一度破萬，7月1日更篩到零陽性，柯文哲不篩的結果導致疫情擴散，「這就該罵」。

王任賢直言，北農群聚或環南事件如此嚴重，除了北市，中央也難辭其咎，相較Delta病毒株入侵屏東時，中央積極協助篩檢、加速打疫苗，有把握控制住疫情；反觀北農事件出現確診個案，中央不奧援，反而默默「放毒」，近期陳時中將全國解封與否，轉移焦點在屏東和北農事件，「把屏東跟北農比，企圖把無法解封的責任推給台北，其心可誅」。

振興醫院感染科主治醫師顏慕庸認為，北農是全國匯流聚集點，人員物流量太大，市場群聚本來就不好處理，這次北市府一天出一策略，看得眼花卻看不出處理邏輯，很跳躍性思考。至於陳時中說6月5日有提醒雙北要篩檢，他反批，中央看到疫情預警應該要「超前部署」，卻沒有效作為，「名嘴也都會說」。

顏慕庸指出，要抓出市場感染源，管理單位要每天分析數據，檢視社區篩檢站設置密度是否足夠，才能掌握各區流行病學變化，現在光靠普篩、打疫苗等預防性手段，無法壓住疫情，尤其環南市場41位確診者中，Ct值大於30者12位，Ct值介於15至20間者有16位，代表隱形傳播鏈還在。

顏慕庸建議，若要阻斷傳播鏈，必要時須積極做出介入性措施，像是暫停人流、物流移動，或是進行小型分區管制演練，未來若再遇到零星群聚案，某些地區嚴格限制活動，其餘地區則可維持基本生活機能。