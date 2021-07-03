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台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

「等COVAX配發」挨批…陳時中：正與Novavax談判買疫苗

台灣新聞組／台北3日電
中央疫情指揮中心指揮官陳時中（中）2日鬆口，表示已直接向諾瓦瓦克斯公司進行洽買疫苗談判。圖為陳時中日前到台北第一果菜市場為醫護加油打氣。（本報資料照片）
中央疫情指揮中心指揮官陳時中（中）2日鬆口，表示已直接向諾瓦瓦克斯公司進行洽買疫苗談判。圖為陳時中日前到台北第一果菜市場為醫護加油打氣。（本報資料照片）

台灣對於美國生技製藥公司諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗寄以高度期待，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前指出，與諾瓦瓦克斯接洽時，對方表示從COVAX平台取得疫苗最快，因此選擇等候COVAX平台配發，引發討論。但昨天陳時中鬆口，表示已直接向諾瓦瓦克斯公司進行洽談。

諾瓦瓦克斯三期臨床試驗期中報告指出，對中重度的防護力達到百分百，整體效力達到九成，預計今年第三季申請美國的緊急使用授權。陳時中表示，台灣除了從COVAX平台取得疫苗外，也已經向諾瓦瓦克斯公司談判中，但談判劑量未明說。中央流行疫情指揮中心日前指出，與Novavax接洽時，對方表示從COVAX平台取得疫苗最快，因此選擇等候COVAX平台配發，引發討論。

諾瓦瓦克斯二日表示，台灣已選擇透過COVAX平台訂購該公司生產的NVX-CoV2373新冠疫苗。諾瓦瓦克斯透過電子郵件發表聲明指出，已協議供應疫苗給COVAX，而台灣決定透過此平台購買。聲明未透露更多細節。

路透報導，台灣已向COVAX平台訂購476萬劑疫苗，但迄今僅收到略多於60萬劑的阿斯特捷利康（AZ）疫苗。

另外。繼鴻海創辦人郭台銘旗下的永齡基金會、台積電與慈濟後，國民黨主席江啟臣昨與南投、雲林、花蓮與台東四縣長聯名向蔡總統發公開信，盼循郭台銘模式獲授權自購疫苗供民眾施打。總統府回應，依程序辦理。民進黨則質疑，江把疫苗採購當個人政治表演舞台。指揮中心則表示，有地方縣市提出申請，食藥署也已經啟動審查，只是送件的內容有部分資料不全，已發函給申請縣市補件。

疫苗 台灣 陳時中

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