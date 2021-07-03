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台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

台積、郭董與上海復星簽協議 BNT疫苗可望8、9月抵台

台灣新聞組／台北3日電
蔡英文總統（右）日前接見台積電董事長劉德音（左一）與永齡基金會創辦人郭台銘（左二），三方達成共識，疫苗採購愈快愈好。（圖：總統府提供）
蔡英文總統（右）日前接見台積電董事長劉德音（左一）與永齡基金會創辦人郭台銘（左二），三方達成共識，疫苗採購愈快愈好。（圖：總統府提供）

行政院上月授權台積電、鴻海創辦人郭台銘旗下的永齡基金會購捐各500萬劑BNT疫苗；據悉，兩家集團均已和BNT的大中華代理商上海復星醫藥簽署初步協議，準備進一步敲定採購合約；若無意外，這1000萬劑疫苗可在8月與9月陸續進口台灣

本報系掌握疫苗採購過程，是同一組人馬分別代表永齡與台積電，出面與復星及德國BNT協商，已簽署初步法律文件；台灣還有一組買家為慈濟，也打算購買後捐贈政府500萬劑新冠疫苗，若行政院完成法律授權，也會循同一管道洽購。

相關人士表示，最後採購總劑量和經費將由均分，3方採購價格也是一樣。

路透2日也引述知情人士說法報導此事，稱鴻海創辦人郭台銘與台積電，分別與上海復星簽署初步協議，待雙邊進一步磋商細節，才會敲定採購合約；協議內容並未寫明疫苗出貨日期。

路透報導還提到，德國政府居間努力推動BNT加速與台方對話，「德國政府不想給外界『囿於中國壓力，拒售疫苗予台』的印象。」

台積電、永齡基金會洽購BNT疫苗獲得重大進展，已與大中華代理商上海復星醫藥簽署初...
台積電、永齡基金會洽購BNT疫苗獲得重大進展，已與大中華代理商上海復星醫藥簽署初步協議。（路透）

不過，根據本報系的消息來源卻表示，外傳美國以捐贈疫苗換取台灣半導體晶片，或是德國政府介入幫忙，均非事實。

相關人士表示，無論是中國大陸或復星，從未拒售疫苗給台灣，在民間代表政府採購過程，整合出一組人馬、管道與模式運作。

據了解，郭台銘扮演關鍵角色，慈濟派出與創辦人證嚴法師關係極親密的人居間協調。若順利台灣政府將可收到來自民間捐贈的1500萬劑疫苗。

相關人士表示，鴻海永齡和台積電是否順利開拓這條採購管道，關鍵有三：首先，包括慈濟在內三位買主都是捐購疫苗，不僅沒有利益衝突問題，也能擴大採購量，利於協商售價；其次，民間出馬可化解蔡政府與復星關切的政治問題；第三，民間行政效率高，可在最快時間內推進進度。

至於蔡政府最關切的疫苗標籤名稱問題，據了解，復星醫藥代理、德國原廠出貨的BNT疫苗，標籤上不會有「復必泰」的名稱，如何標籤，將是三方後續協商重點之一。

疫苗 台灣 德國

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