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供過於求 口罩國家隊大減產6成

記者何秀玲／台北3日電
供過於求等三大因素，口罩 國家隊生產大降溫。（本報資料照片）
供過於求等三大因素，口罩 國家隊生產大降溫。（本報資料照片）

疫情雖嚴峻，但由於供過於求等三大因素，使得口罩生產大降溫。恆大傳出產能僅剩去年政府徵用口罩時的四成，南六、康那香從今年2或3月開始營收都衰退，僅康那香5月成長。口罩廠表示，目前只能是有單就生產，之後市場需求將回歸2019年正常營運表現。

生技專家分析口罩生產降溫有三大原因，首先台灣供過於求、供給量湧現導致價格下跌；其次，中國大陸低價銷售，台廠外銷陷入苦戰；第三，今年初，台灣開放口罩醫療許可數量增加。最初全球沒有口罩時，台灣政府最早號召成立口罩國家隊，不僅台灣供應充裕，還送給許多國家，做為口罩外交，現在則是風光不再。

恆大今年從3月起，營收年減超過四成以上，5月更是大減近七成，並傳出產能砍至剩下四成。

恆大昨日表示，並無對外透露目前產能，不知此數字從何而來，去年公司是配合政府徵收口罩，現在都按照訂單生產。若沒訂單，都會儘量控制庫存水位，未來若疫情趨緩，將會朝差異化產品生產。

南六今年3月至5月營收年減一成多至三成，也可看出產能受影響。原先南六要在印度建置口罩新廠，成為當地唯一的不織布衛材供應商，但印度疫情嚴峻，台籍幹部今年5月初已全數撤回。

康那香今年2月至4月營收年減近兩至四成，僅5月營收年增4.5%。康那香表示，今年若要與去年比，產量一定是少的，現在就是有多少需求就開多少產線。

口罩 營收 台灣

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