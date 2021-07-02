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王必勝：別再說「不關我事」 同島一命才能守住疫情

記者陳雨鑫／台北報導
王必勝再次擔任前進指揮所指揮官，今進駐首日，他也於臉書發文報告工作狀況。圖／擷取自王必勝臉書
王必勝再次擔任前進指揮所指揮官，今進駐首日，他也於臉書發文報告工作狀況。圖／擷取自王必勝臉書

台北市環南市場爆發群聚感染，今天上午初步篩檢結果出爐41人確診。行政院一早緊急召開會議因應，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午與北市長柯文哲一同召開記者會成立「聯合前進指揮所」，中央指派醫福會執行長王必勝出任聯合前進指揮所指揮官。

王必勝在臉書發文抒發心情，提到防疫的難處往往是先區分你我，導致處理出現困難或延宕，他強調，同島一命，疫情沒控制好，誰也無法獨善其身。

王必勝稍早於臉書以「於北農第一市場…白天與晚上景象迥然不同的地方」為題發文。他表示，在多次處理疫情事件的經驗中，發現明明在同一個受影響場域，卻常有「這不是我們公司的人」、「這別家的不關我事」、「這是別縣市的」這類堅持出現，也導致了處理上的困難和延宕。其實再擴大來看，我們的國家就是一個島，同島一命，疫情沒控制好誰也無法獨善其身。

同時也報告進駐聯合前進指揮所工作狀況，首先要將未完成的篩檢盡速確實完成，以釐清感染的全貌。因此立即與北農翁總、北榮陳副院長，及相關人員一起到一市現場討論並場勘，並很快形成決議，在一市裡清出一塊場地，明早6點開始由北榮團隊開始篩檢，預計處理2000人，下午報告就會陸續出來。

王必勝表示，一個好的篩檢，必須考慮目標族群的方便性，才能有效率的達成目標，包括就近的地點及工作時間的配合，像批發市場就有其特殊性。而另一方面，黃副市長也很快安排好在環南市場一樓，從明早起由台北聯醫針對家禽市場及週邊民眾進行篩檢，以期儘早釐清附近受感染的狀況。

他強調，抗疫上，希望大家不要本位主義，資源共享守望相助。惟有全面性的疫情控制住，才有解封的可能性，才能真的幫到廣大受影響人民的生計和生活。

疫情 篩檢 臉書

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