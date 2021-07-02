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路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

就業報告佳 史指連七漲

陳時中：台灣正與諾瓦瓦克斯廠接洽

記者謝承恩、陳雨鑫、編譯莊蕙嘉／綜合報導
Novavax疫苗。（路透）
Novavax疫苗。（路透）

台灣對於高保護力的諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗，投以高度期待，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前指出，與諾瓦瓦克斯接洽時，對方表示從COVAX平台取得疫苗最快，因此選擇等候COVAX平台配發，引發討論。但2日陳時中鬆口，表示已直接向諾瓦瓦克斯公司進行洽談。

美國生技製藥公司諾瓦瓦克斯三期臨床試驗期中報告指出，對中重度的防護力達到百分百，整體效力達到九成，預計今年第三季申請美國的緊急使用授權。陳時中表示，台灣除了從COVAX平台取得疫苗外，也已經向諾瓦瓦克斯公司談判中，但談判劑量未明說。

過去陳時中直指，COVAX平台幾乎是「完全停擺」的狀態，2日被問及COVAX是否有重啟供貨計畫，陳時中表示，日前與對方聯繫，對方並未給予明確答案，但是，除了從COVAX取得疫苗外，也會與諾瓦瓦克斯公司談判，進行疫苗採購。

美國生技製藥公司諾瓦瓦克斯二日表示，台灣已選擇透過COVAX平台訂購該公司生產的NVX-CoV2373新冠疫苗。

諾瓦瓦克斯透過電子郵件發表聲明指出，已協議供應疫苗給COVAX，而台灣決定透過此平台購買。聲明未透露更多細節。

【記者周志豪、蔡晉宇、王敏旭／連線報導】繼鴻海創辦人郭台銘、台積電與慈濟後，國民黨主席江啟臣2日與南投縣、雲林縣、花蓮縣與台東縣四縣市長聯名向蔡總統發公開信，盼循郭台銘模式獲授權自購疫苗供民眾施打。總統府回應，依程序辦理。民進黨則質疑，江把疫苗採購當個人政治表演舞台。

疫苗 陳時中 台灣

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