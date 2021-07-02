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永齡台積BNT疫苗 可望8、9月進口

記者王寓中、蔡晉宇／ 台北報導

鴻海永齡集團與台積電各捐購500萬劑德國BNT疫苗獲得重大進展，據證實，台灣行政院6月25日完成專案授權法律文件後，永齡和台積電以一個星期的超高效率，已經與BNT的大中華代理商復星醫藥正式完成法律文件的簽署，如果沒有意外，BNT疫苗可望在8、9月陸續進口。

2日先傳出鴻海創辦人郭台銘旗下的永齡基金已經與復星醫藥簽署法律文件，媒體無法聯絡到永齡取得回應。但據相關人士證實，確有其事且有重大進展。除了永齡，同步進行的台積電也已與復星醫藥簽署法律文件。在取得政府正式授權法律文件後，是由永齡、台積電與復星醫藥直接對口，完成協商。

據了解，永齡、台積電是整合後由同一組人馬與復星醫藥及德國BNT進行協商，不只如此，原本被卡但最後行政院鬆口同意另專案處理的慈濟捐購500萬劑BNT疫苗，一旦政院完成法律文件的授權，也將循同一管道及模式完成協商，加入捐購行列。

據了解，郭台銘在前，政府拉台積電在後，慈濟最後也加入，其實三方的管道和模式完全一樣，郭台銘在其間扮演關鍵角色，慈濟也請出與證嚴上人關係極親密的人士居間協調，若三方最後都完成協商展開疫苗的進口作業，有多少貨也是三方均分經費、均分疫苗數量，且三方採購的價格也是一樣。  

至於蔡政府最關切的疫苗標籤名稱問題，據了解，復星醫藥代理、德國原廠出貨的BNT疫苗，標籤上不會有「復必泰」的名稱，如何標籤，將是三方後續協商重點之一。

相關人士指出，永齡和台積電能否獲突破有3大關鍵因素，1是三方都是捐購疫苗，因此沒有利益的問題，且三方聯手採購數量大，也可以在價格等協商上取得有利地位；其次，由民間出面，蔡政府及復星擔心的政治問題也可順勢化解；最後仍是民間企業龐大的人才資源及行政效率，讓協商能在最快時間內取得進展。

相關人士指出，至於外傳美國拿晶片換疫苗及德國政府介入等說法，都不是事實，中國和復星方面也從沒有說不賣疫苗，只要疫苗最後能進來台灣，一切傳言和風雨都已不重要。  

疫苗 台積電 德國

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