路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

路透2日獨家報導，欲購買新冠疫苗的鴻海創辦人郭台銘與台積電今日均分別與BNT簽署購買500萬劑疫苗的初步協議。距離民間代表政府洽購1000萬劑疫苗更進一步。(路透)

路透2日獨家報導，欲購買新冠疫苗 的鴻海創辦人郭台銘與台積電今日均分別與BNT簽署購買500萬劑疫苗的初步協議。距離民間代表政府洽購1000萬劑疫苗更進一步。

路透引述知情人士說法稱，這兩紙初步協議都是和BNT的中港澳台代理商上海復星公司簽署；不過這還不到最終階段，待雙邊磋商進一步細節後，才會敲定採購合約。

知情人士透露，這紙協議包含相關法律文件，但沒寫明可能出貨日期，因目前全球對疫苗需求孔亟；不過，一切順利的話，這批民間採購的疫苗將由德國 製造廠直送台灣 。

知情人士表示，即便現在全球都在搶買疫苗，上海復星作為該區域獨家代理商，仍有權決定疫苗分配的優先順序。

路透報導並未詳述是什麼法律文件，可能包括台灣行政院發給台積電及永齡基金會洽購疫苗的法律文件，或者上海復星提出德國原廠證明。總統府發言人張惇涵日前表示，期待政府授權民間洽購的新冠疫苗是「原廠製造、原廠包裝、直送台灣。」

路透引述另外一位消息人士說法指，協助台灣取得BNT疫苗的德國政府，正在努力加速磋商。

「德國政府不想給外界『囿於中國壓力，拒售疫苗予台』的印象。」知情人士說，在台方與BNT談判過程中，德國政府一直在推動BNT加速對話。

中華民國行政院上月18日宣布，發函授權台積電、鴻海永齡代表政府洽談各500萬劑德國原廠疫苗，直接送抵台灣，捐贈給政府。