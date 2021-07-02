台解封與否看環南市場？專家批中央帶風向「其心可誅」

北市環南市場今新增41名確診，指揮中心、北市府合作設置聯合前進指揮所，預計擴大篩檢至12000人。圖／聯合報系資料照

北農群聚延燒，今環南市場驗出41名確診，市長柯文哲喊出「關門打狗」專案策略，針對市場做快篩、打疫苗 、PCR篩檢 。專家認為，北農或環南市場群聚不好控制，除了篩查還要做系統性規畫，必須適時加嚴分區管理，且市場群聚不斷「悶燒」，除了北市不夠積極，中央先前早看見疫情 警訊，卻只是建議雙北要篩檢，批中央「嘴巴說卻沒有介入作為，要說名嘴也會說」。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，柯文哲在萬華群聚時「逆時中」大量篩檢，稍稍控制住疫情，結果後來「順時中」降低篩檢量到每日僅500、600人，相較新北每日篩檢量上千人，最高一度破萬，7月1日更篩到0陽性，柯文哲不篩結果讓疫情擴散，「這就該罵」。

王任賢直言，北農群聚或環南事件如此嚴重，除了北市，中央也難咎其責，相較Delta病毒株入侵屏東時，中央積極協助篩檢、加速打疫苗，有把握控制住疫情；反觀北農事件出現確診個案，中央不奧援，反而默默「放毒」，近期陳時中將全國解封與否，轉移焦點在屏東和北農事件上，「把屏東跟北農比，企圖把無法解封的責任推給台北，其心可誅」。

振興醫院感染科主治醫師顏慕庸認為，北農是全國匯流聚集點，人員、物流量太大，市場群聚本來就不好處理，這次北市府一天出一種策略，看得眼花卻看不出處理邏輯，很跳躍性思考。至於陳時中說6月5日有提醒雙北要篩檢，他反批，中央看到疫情預警應該要「超前部署」，卻沒有有效作為，「名嘴也都會說」。

顏慕庸指出，要抓出市場感染源，管理單位要每天分析數據，檢視社區篩檢站設置密度是否足夠，才能掌握各區流行病學變化，現在光靠普篩、打疫苗等預防性手段，無法壓住疫情，尤其環南市場41位確診者中，Ct值大於30有12位，Ct值介於15至20間者有16位，代表隱形傳播鍊還在。

顏慕庸建議，若要阻斷傳播鍊，必要時須積極做出介入性措施，像是暫停人流、物流移動，或是進行小型分區管制演練，未來若再遇到零星群聚案，某些地區嚴格限制活動，其餘地區則可維持基本生活機能。