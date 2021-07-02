台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

中央流行疫情指揮中心今召開臨時記者會。第一排左起疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

台本土新冠肺炎（COVID-19）確診案例2日增58例確定病例，分別為57例本土及1例境外移入；另確診個案中新增15例死亡。中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 指出，整體病例趨勢往下，但昨日在北市大型篩檢 中，仍就發現很多個案都未含在今日個案中。

陳時中表示，早上有跟北市進行相關聯繫，並成立聯合指揮所，並在例行篩檢工作加快腳步，並快速處理問題，2日下午將設立華南市場篩檢站，在市場內相關人員這41例確診陽性外，仍要擴大周邊的篩檢站，並同步發布疫情警示簡訊。（圖：指揮中心提供）

陳時中表示，早上有跟北市進行相關聯繫，並成立聯合指揮所，並在例行篩檢工作加快腳步，並快速處理問題，今天下午將設立華南市場篩檢站，在市場內相關人員這41例確診陽性外，仍要擴大周邊的篩檢站，並同步發布疫情警示簡訊。（圖：指揮中心提供）

陳時中表示，早上有跟北市進行相關聯繫，並成立聯合指揮所，並在例行篩檢工作加快腳步，並快速處理問題，今天下午將設立華南市場篩檢站，在市場內相關人員這41例確診陽性外，仍要擴大周邊的篩檢站，並同步發布疫情警示簡訊。

2日台本土確診案例增58例COVID-19確定病例，分別為57例本土及1例境外移入；另確診個案中新增15例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之57例本土病例(其中22例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為25例男性、32例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月22日至7月1日。個案分布以台北市29例最多，其次為新北市15例、新竹縣4例、桃園市及基隆市各3例、臺中市2例、新竹市1例；其中28例為已知感染源、6例關聯不明、23例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說，今日新增15例死亡個案，為8例男性、7例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月25日至6月21日，確診日介於5月28日至6月28日，死亡日介於6月3日至6月30日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月30日累計公布13605位確診個案中，已有10347人解除隔離，解隔離人數達確診人數76.1%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入中(案14975)，為台籍50多歲女性，6月28日自匈牙利返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月1日申請外出奔喪，由衛生單位安排至醫院自費採檢，於今日確診；個案在台期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

本土趨勢。（圖：指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前台累計1411572例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1395446例排除)，其中14911例確診，分別為1176例境外移入，13682例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計103例移除為空號。

2日台本土確診案例增58例COVID-19確定病例，分別為57例本土及1例境外移入；另確診個案中新增15例死亡。（圖：指揮中心提供）

自2020年起累計676例新冠肺炎死亡病例，其中668例本土，個案居住縣市分布為新北市343例、台北市256例、基隆市21例、桃園市20例、彰化縣11例、新竹縣5例、台中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。