新聞評論╱萊豬與疫苗：台美談判的貓膩角落

台美TIFA復談，敏感的美豬入台議題在台方新聞稿上隻字未提。(本報資料照片)

台美貿易暨投資架構協定（TIFA）視訊會議1日落幕，唯一值得稱許的，就是雙方在會議中止五年後終於再度「復談」，其餘看不出具體進展。對拜登政府而言，重拾川普任內中斷四年的會議，算是美國 對台灣 的一點善意表示，如此而已。對蔡政府而言，TIFA復談或許不是什麼大力丸，但在疫情纏身中，至少有助轉移一下民意焦點。儘管行政院自稱「成果豐碩」，但檢視結果，並沒有太多滋味可言。

正當台灣本土疫情延燒不止，美國同意在此時進行TIFA視訊會議，自然有隔海救火之意；包括稍早美國特意送來疫苗 ，也是為了幫蔡政府一解燃眉之急。為此，蔡政府也作足了煙火秀，包括蔡總統親自宣布將在會中爭取美方簡化疫苗藥品出口程序，乃至國衛院聲稱要爭取代工莫德納疫苗，甚至誇口可年產10億劑。但從美方會後的新聞稿看，對疫苗代工和簡化出口程序根本隻字未提；可見，蔡政府的煙火秀只是純供「內用」罷了。尤其，代工莫德納疫苗之說，更遭台灣醫界打臉，認為此說根本是「天方夜譚」。

台方想要的「疫苗代工」，在美方的新聞稿上不見蹤影，說明此刻此事連「門都沒有」。相對的，美國在會上要求台灣解決既有的貿易問題，名列第一的就是「美豬美牛的市場進入壁壘」。對於美方的這項要求，在台方的新聞稿上也同樣避而不談，因為這正是蔡政府的死穴。原因很清楚，下月就要舉行「反萊豬」公投，蔡政府若在此刻表達任何歡迎美豬入台之意，只會激起民眾的無限反感，讓公投結果愈形不利。因此，蔡政府只能極力淡化此事，絕不能讓「萊豬」一詞在此時進入民眾的視野與認知中。

萊豬與疫苗，正是這次台美TIFA會談各自的貓膩角落，重要的事情也最隱諱，恰恰彼此卡著這項投資貿易架構的進展。正因為如此，雙方會後只能「各自表述」，全然不觸及對方關注的議題。有趣的是，即使如此，台方談判代表鄧振中仍宣稱，雙方達成了「十大共識」。事實上，他所謂的「共識」都只有空泛而抽象的概念，距離達成具體成果極為遙遠。

更耐人尋味的是，鄧振中聲稱，「美國充分了解台灣在政策上與國際接軌的決心」；此話，令人好奇。回顧過去數十年，台灣在貿易上不斷追求的就是國際化、自由化與制度化三大目標，因此才能成就貿易大國的地位；台灣「與國際接軌的決心」，何曾猶豫過？那麼，為何此刻蔡政府要特別向美方澄清台灣的國際化決心？主要原因，正是去年蔡英文總統僅憑個人承諾即輕率同意美方開放萊豬，未曾訂出有效規範即驟然解封，才造成亂象頻生而民怨高漲。這種不透明而充滿個人色彩的褊狹決策風格，才是妨礙台灣「與國際接軌」的最大威脅。

從這個角度看，台灣並不需要再向美方證明與國際接軌的決心。重要的是，蔡總統不能再隨便拿國家貿易政策去當成個人外交籌碼，甚至幫特定群體去交換特定利益，尤其當這類外交交易可能危及整體國民健康與利益時。蔡總統的任性與獨斷，近幾年頻頻浮上枱面，對行政的制度化與決策的理性構成扭曲。隻手拍板進口萊豬，只是其中一例；為發展國產疫苗而抑低國際疫苗採購，導致台灣疫苗不足，又是一例。其中關節，與高端疫苗技術源自美國國衛院授權有關，則是又一貓膩。

這次TIFA談判，白宮已否認台灣是「晶片換疫苗」；那麼，中華民國總統府也該否認未來會以「萊豬換代工疫苗」吧！