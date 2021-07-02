防疫旅館惡火╱超前部署？其實是一燒就破紙老虎

彰化市著名地標喬友大樓發生大火，三名檢疫房客及一名消防人員不幸喪生火海。圖為工作人員事後穿著全套防護衣進行消毒。(記者黃仲裕／攝影)

疫情 下的災害管理應與平常有異，彰化喬友大樓火警讓社會驚覺疫情未圍堵成功，防災已先裂破口。這場火，讓我們看到防疫 救災的「超前部署」是一燒就破的「紙老虎」，四條人命，代價慘重。

喬友大樓使用複雜，起火樓層閒置，建管單位事前是否落實檢查是第一個問題。錢櫃KTV大火奪走六條性命，電梯施工貫穿樓地板、防火門未關妥造成災情慘重，殷鑑不遠。

樓層閒置可能延遲發現火警，警報設備有無作動？被隔離房客聽聞警報是否逃生？旅館 人員如何引導？在在都是關鍵。尤其做為防疫旅館，種種限制與之前大不相同，從事先減災、整備到事中應變，防疫政策是否扞格救災，政府沒有告訴人民答案。

依各類場所消防安全設備設置標準，旅館屬甲類場所，每年兩次消防設備檢修申報、自衛消防編組演練；疫情三級警戒後，消防署函文各縣市，消防安檢適時延後或暫停、自衛消防編組演練併下半年執行。為防疫暫緩相關業務看似無可厚非，但也留下難以預測風險，這一切在喬友大樓火警中應驗。

疫情狀況特殊，須有「情境想像」。旅館業者分組上班，人力減少，深夜更吃緊，如何執行狀況演練？房客如何疏散再前往指定地點？如何避免為了防疫忘了保命，甚至延誤逃生？政府何時曾引導業者進行訓練？何時結合防疫和防災的相關配套？

火災初期應逃生是大眾普遍認知，除非煙熱阻斷避難路徑，才避往有對外窗房間，關門阻隔煙熱待援。消防署去年雖函頒相關準則，但說穿了還是要現場指揮官自行判斷，只是防疫碰上火災，跑與不跑成為彼此衝突的指令，誰來下判斷，判斷錯誤又是誰該負責？

大火揭露「超前部署」失靈，更凸顯台灣社會長期輕忽公共安全。疫情肆虐，火災、地震、颱風等災害威脅未減，各部會卻無「全災害」思維，沒有作戰計畫，中央流行疫情指揮中心、災害應變中心同時開啟，如何橫向聯繫、整合指令？當政府沒有頭緒、民眾欠缺警覺，天災必成人禍。